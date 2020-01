Neuveriteľný záber: Najdetailnejšia fotka Slnka

Neuveriteľný záber! Vedcom na Havaji sa podarila unikátna fotografia. Zachytili doteraz najdetailnejší obrázok povrchu Slnka. Odhaľuje obrovské turbulentné plazmové bunky.

Tieto snímky sa podarilo zachytiť Solárnemu teleskopu Daniela K. Inouye, ktorý sa nachádza na Havaji. Vďaka tomuto teleskopu nastáva nový vek slnečnej vedy. Umožní astronómom odhaliť detaily slnečného povrchu a umožní im naučiť sa viac o počasí vo vesmíre. Solárna energia má totiž významný vplyv na technológiu na Zemi – ničí elektrické vedenia, ruší signál satelitov a narúša leteckú dopravu.

„Tento ďalekohľad nám pomôže lepšie pochopiť energiu, ktorá riadi vesmírne počasie, a pomôže nám predpovedať slnečné búrky,“ povedal riaditeľ nadácie France Córdova. Naša najväčšia hviezda je pokrytá množstvom bunkových štruktúr. Každá z nich je taká veľká, že by sa do nej Slovensko zmestilo 14-krát. Horúca plazma stúpa v jasnom strede bunky a pred ochladením sa potopí naspať do tmavej dráhy. Aspoň tak to vidno cez ďalekohľad.

Fakty o slnku