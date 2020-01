Hrdina Liberca je nadšený z šance v reprezentácii: Hudáček sa teší na plné hľadisko

Je lídrom Liberca a druhým najlepším hráčom celej českej ligy. Útočník Libor Hudáček (29) sa v stredu na triumfe na ľade pražskej Sparty 6:2 blysol tromi gólmi.

Pred blížiacim sa budúcotýždňovým turnajom Kaufland Cup v Poprade (6. - 8. februára) hlási koučovi Craigovi Ramsaymu, že je vo skvelej forme!

Hudáček zažíva svoju najlepšiu seniorskú sezónu, veď v doterajších 39 dueloch už má na konte skvelých 47 bodov za 25 gólov a 22 asistencií. Navyše v priebehu dvoch týždňov dokázal streliť už druhý hetrik a je doslova postrachom brankárov v českej lige. Aj vďaka nemu je Liberec lídrom súťaže a veľkým ašpirantom na zisk titulu.

„Je pravda, že je to momentálne moja najlepšia sezóna. Spôsobené to je aj tým, že dostávam veľa priestoru na ľade, mám dôveru trénera a snažím sa ju dobrými výkonmi splatiť. Teší ma aj to, že sa darí nielen mne, ale aj mužstvu,“ vyjadril sa pre Nový Čas Libor Hudáček, ktorého skvelé výkony si všimol aj reprezentačný kouč Craig Ramsay a opäť ho nominoval na blížiaci sa Kaufland Cup v Poprade. „Už sa veľmi teším. Keďže som zo Spišskej Novej Vsi, tak budem mať v hľadisku veľkú podporu rodiny a známych. Verím, že tribúny budú vypredané a obhájime vlaňajší triumf,“ zaželal si Hudáček.

Lístky sú už v predaji

Medzinárodný turnaj Kaufland Cup 2020 sa v tejto sezóne odohrá na Zimnom štadióne v Poprade. Slovenskí hokejisti na ňom budú obhajovať vlaňajší triumf z Bratislavy. Tento rok si opäť zmerajú sily s Bieloruskom a Olympijským výberom Ruska. Lístky sú už v predaji v sieti Predpredaj.sk.