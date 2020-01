Mladík by chcel deti, o 23 rokov staršia manželka ich mať nemôže: Čo nakoniec povedal, ju dostalo

Sharon Osborne (50) z britského Lincolnshire si vzala výrazne mladšieho Marka (27).

Kvôli 23-ročnému rozdielu si ju však cudzí ľudia často mýlia s mladíkovou matku. Ona však tvrdí, že Mark je láska jej života a nič by nemenila. ,,Jediný problém nášho vzťahu je, že ja už nemôžem mať deti a Ozzie (Markova prezývka, pozn. red.) by ich naozaj chcel. Ale už sa s tým zmieril a povedal, že radšej bude mať jednu ,mňa´ ako tisíc vlastných detí,“ povedala Sharon s tým, že jej mladý manžel je perfektný. ,,Robia si zo mňa vtipy, že som ,puma, čo loví zajačikov´, ale na konci dňa som to ja, kto ide domov s pekným mladým mužom. Takže som vyhrala,“ cituje ženu Daily Mail.

Sharon a Mark sa zoznámili na Štedrý deň v roku 2014, v bare sa spoznali cez spoločných kamarátov. Keď sa začali rozprávať, pocítili okamžité prepojenie. ,,Bola som rok rozvedená, mala dcéru v tínedžerskom veku a Ozzie bol vtedy krátko po 20-ke,“ zhrnula blondína. Mladíkove pozvania odmietala, ale zaľúbený muž sa nevzdával. Napokon ju presvedčil na spoločnú večeru a od toho dňa sú nerozluční. Vzťah tajili tri mesiace pred rodinou a známymi, dokonca aj pred vtedy 16-ročnou dcérou Katy. ,,Aj keď som bola štyridsiatnička, zakrádala som sa z domu ako pubertiačka, bolo to také vzrušujúce,“ smeje sa dnes.

Keď svoj vzťah priznali, reakcie najbližších ich potešili – Katy si Ozzieho obľúbila a jeho rodičia zase boli milí na Sharon, hoci bola ich rovesníčka. Mladík sa do jej domu nasťahoval a keď boli na banke nahlásiť zmenu trvalého bydliska, pracovníčka ich šokovala. ,,Spýtala sa Ozzieho, či chce ,svoju mamu´ uviesť ako svojho najbližšieho príbuzného, pričom pozerala na mňa. Ozzie bol rozrušený a vysvetlil jej, že nie som jeho mama, ale partnerka,“ spomenula Sharon jednu z nepríjemných príhod. Ozzie ju požiadal o ruku na Vianoce 2015 v bare, kde sa rok predtým spoznali. O päť mesiacov bola svadba. Sharon je aj teraz, po pár rokoch manželstva veľmi šťastná. Tvrdí, že Ozzie sa správa ako chlap a zastal dokonca úlohu otca jej dcéry. Pohľady ľudí, keď sa držia na ulici za ruky, si nevšíma.