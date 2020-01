Exminister Solymos po potýčke v reštaurácii skončil vo funkcii: Tajný mail na rozlúčku kolegom a zamestnancom!

Pozornosť sa na exministra životného prostredia Lászloa Solymosa strhla pred týždňom, keď pri jeho výtržnostiach v centre Bratislavy musela zasahovať polícia.

Udalosti nabrali rýchly spád. V stredu krátko po 17-tej hodine prijala polícia oznam, že došlo k výtržnostiam v jednej z čínskych reštaurácii na Laurinskej ulici. Dvaja muži mali slovne a fyzicky napadnúť personál a poškodiť sklenenú výplň na vchodových dverách. Zistilo sa, že šlo o exministra životného prostredia Lászloa Solymosa a jeho brata.

Hneď na druhý deň sa exminister za svoje správanie ospravedlnil na tlačovej konferencii a zároveň podal demisiu. V utorok nasledujúci týždeň prijala ministrovu demisiu prezidentka Zuzana Čaputová. Krátko po prešľape exministra vyšlo na povrch, že bol v zložitej životnej situácii, pretože jeho mama sa dostala do kómy.

"Zažívam veľmi ťažké obdobie vo svojom rodinnom živote. V tejto emočne vypätej a zložitej situácii som sa zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek a zlyhal som," povedal exminister. Exministrovi krátko pred podaním demisie mama zomrela.

Kolegom došiel po jeho demisii tajný rozlúčkový mail, v ktorom sa podpísal sám exminister. "Dnes je môj posledný deň v úrade ministra životného prostredia. Ak by to bolo možné, s každým z Vás by som si rád osobne podal ruku a zaželal všetko dobré," začal exminister.

"Ďakujem za tieto štyri roky. Mali obrovský zmysel a som hrdý, že som mohol byť ich súčasťou. Želám Vám všetko dobré. Ste ľudia na správnom mieste. Pretože ministerstvo životného prostredia nie je ani budova, ani inštitúcia, ministerstvo sú ľudia, ktorí v ňom pracujú. Lepšie ministerstvo som viesť nemohol," dojal na záver svojich kolegov.