Po dlhom váhaní a viacerých nezhodách odišla od Igora Matoviča a zakotvila ako dvojka v strane Andreja Kisku. Oproti nej sedí muž, ktorého na bilbordoch Smer promuje ako zodpovednú zmenu, no so stranou sa už spája viac ako 12 rokov. Do štúdia Nového Času prijali pozvanie Veronika Remišová zo strany Za ľudí a Richard Raši zo Smeru.