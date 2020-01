Podlieha panike? Babiš chce zakázať všetky lety z Číny do Česka

Premiér Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že v pondelok navrhne vláde v súvislosti s obavou z šírenia koronavírusu dočasne zakázať všetky lety z Číny do Česka.

Pri dnešnej návšteve Litvínova povedal, že ak sa do soboty nepodarí vyriešiť návrat českých občanov z Číny, môže ich do vlasti dopraviť vládny špeciál.

"Uvažujem o tom, že ak sa niečo zásadné nestane, pretože Európa zatiaľ nie je taká akčná, tak by som navrhol vláde v pondelok, aby sme dočasne zakázali všetky lety z Číny," vyhlásil predseda vlády.

Priamo v čínskom meste Wu-chan, epicentre súčasnej nákazy novým typom koronavírusu, bývajú aj štyria Česi. Dvaja z nich podľa českých úradov požiadali o evakuáciu. Minister zahraničia Tomáš Petříček sa tento týždeň dohodol s Francúzskom, že zabezpečí ich evakuáciu spolu s francúzskymi občanmi. Babiš uviedol, že ide aj o ďalších Čechov, ktorí sa kvôli problémom s rušením leteckých liniek nemajú ako dostať z Číny domov. "Ak by to nebolo do soboty vyriešené, pošleme tam náš špeciál," uviedol dnes premiér.