Spevák Adam Ďurica prežíva najspokojnejšie obdobie v živote. Darí sa mu v práci, doma má krásnu manželku a veľa radosti do života mu priniesol aj syn Timko. V živote teda obľúbený spevák vyhral na plnej čiare. Ako to však bude v zábavnej šou Rozum v hrsti sa ešte len uvidí. Ako totiž na seba Ďurica prezradil, je veľmi súťaživý a neznáša prehry. Jedna vec ho dokonca vie vytočiť do vývrtky! A ako sa charizmatický spevák popasuje s úlohami v relácii Rozum v hrsti sa dozviete už v sobotu 1. februára na Jojke.