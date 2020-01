Danko vysvetľuje telefonáty so Zsuzsovou: Mal som ju uloženú ako babu z Nových Zámkov

Kontakty už nezapiera. Šéf parlamentu Andrej Danko (45) sa pustil do vysvetľovania laškovných telefonátov s volavkou Mariána Kočnera (56).

Danko tvrdí, že hovory či správy s Alenou Zsuzsovou (45) boli čisto osobného charakteru a neriešil s ňou nič, čo by sa týkalo štátu alebo jeho práce. Zsuzsovú mal v mobile označenú ako „babu z Nových Zámkov“ a považuje ju len za „virtuálny kontakt“, s ktorým sa nikdy nestretol.

Danka zastihla aféra okolo Zsuzsovej na pracovnej ceste v Portugalsku. Tri telefonáty z roku 2016, keď už pôsobil na stoličke šéfa parlamentu, ukázali, že s Kočnerovou volavkou flirtoval, čo sám priznáva. „Okolo roku 2013 som na mobilný telefón dostal fotografiu jednej peknej ženy. Keďže je prirodzené, že sa mi ženy páčia a v tom čase som bol pred rozvodovým konaním, povedzme si úprimne, koho by taká fotografia nepotešila,“ zdôvodňuje svoje rozhodnutie pustiť sa do komunikácie so Zsuzsovou Danko.

V tom čase používala upravované a falošné fotografie, ktoré posielala viacerým známym politikom. „Príležitostne sa táto virtuálna slečna ozvala a ja som s ňou začal viesť komunikáciu - nezáväznú a možno až frivolnú. Chcem zdôrazniť, že som s ňou nikdy nekomunikoval na žiadne ekonomické, politické ani právne témy. Boli to súkromné, nezáväzné flirty,“ konštatuje Danko.

Sám tvrdí, že v tom čase nemal potuchy, ako sa volala: „V telefóne som ju mal uloženú ako babu z Nových Zámkov.“ Kočner chcel využívať aktivity Zsuzsovej na vydieranie vplyvných osobností, ak by mu to prišlo vhod. Danko sa vraj s Kočnerom stretol len raz. „Nepodľahol som jeho tlaku. Preto musela pravdepodobne nastúpiť volavka, ktorá mala za úlohu ma kompromitovať,“ vysvetľuje si dôvody, prečo ho Zsuzsová kontaktovala.

Viaceré opozičné strany ho vyzvali na odstúpenie, Danko však oponuje, že nepochybil. „Pre mňa Zsuzsová neexistovala, existovala virtuálna žena v digitálnom priestore, ktorá mala nejakú identitu, ktorá so mnou komunikovala náhodným spôsobom v nepravidelnom období.“

V telefonátoch sa spoločne dohadovali na stretnutí. „Dobre, tak vás bozkávam všade a nekonečne sa teším na vás konečne. Dobre?“ hovorí Danko Zsuzsovej. „Dohoda, platí všetko. Majte krásne sníčky a potom v pondelok o siedmej, dobre?“ Zsuzsová sa chichoce a na stretnutie s Dankom sa teší. Z jej výpovedí však vyplýva, že k žiadnej schôdzke napokon nedošlo.

Zastali sa ho Fico aj Droba

Bratislavský župan Juraj Droba bol jedným z tých, ktorí si so Zsuzsovou taktiež vymenili desiatky správ. On sám to pred viac ako rokom priznal. Po zverejnení telefonátov s Dankom sa Droba svojho politického rivala zastal. „Ja asi spôsobím revolúciu, ale čo je zlé na flirtovaní s neznámou ženou na nete? Ak ste nebodaj ešte single a hľadáte si novú matku svojich detí? Flirtujeme, píšeme si, a čo? Glváč aj Danko majú za ušami onakvejšie ekonomické kauzy, ale pranierovať ich za flirt na nete ich naozaj nebudem,“ zdôvodnil, no status neskôr zmazal.

Dankov koaličný kolega Robert Fico nevidí v nahrávkach nič, čo by bolo dôležité pre verejný záujem. „Nie sú tam žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali kriminálnu činnosť, nič, čo by sa týkalo výkonu verejnej funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa."

Opozícia: Danko by mal odísť z čela parlamentu

Opoziční poslanci hovoria, že chcú zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu, aby odvolali Danka z funkcie. Veronika Remišová zo strany Za ľudí rovnako volá po odstúpení. „Základný politický a verejný záujem vyžaduje, aby Andrej Danko vysvetlil podozrenia z kontaktov s osobou dnes obžalovanou z viacerých vrážd a spojkou Mariána K. Zároveň by sa mal verejnosti ospravedlniť za klamstvá a bezodkladne odstúpiť z pozície predsedu parlamentu,“ reagovala.

„V súvislosti so zverejnením telefonátu Andreja Danka s Alenou Zs. ho KDH vyzýva, aby okamžite odstúpil z funkcie predsedu NR SR,“ informovali z KDH.