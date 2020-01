Rozkošné jahniatka prichádzajú na svet aj v treskúcej zime: Náš symbol jari končí na stoloch v  Taliansku

Neklamný znak blížiacej sa jari napriek nízkym teplotám! Na svet začali prichádzať maličké jahniatka.

Na farme v Závadke (okr. Prešov) takmer denne pribúdajú nové milé mladé ovečky, o ktoré sa starajú ich mamy. Napokon však skončia na stoloch v zahraničí. Farmári sa sťažujú, že cena za ich mäso je príliš nízka.

Otvoriť galériu Jahniatka sa budú rodiť ešte 2 až 3 týždne. Zdroj: nov Rozkošné jahniatka sa rodia dňom aj nocou a potrebujú kvalitnú opateru, ktorú im na farme v Závadke s radosťou poskytujú. O maličké, čerstvo narodené zvieratká sa stará aj tínedžerka Eliška (14). „Robím to rada. Keď treba, prikrmujem ich aj z fľaše. Budú sa rodiť ešte 2 až 3 týždne. K zvieratkám mám blízky vzťah. Vlani som začala študovať veterinárnu školu,” prezradila mladá slečna.

Šéfom farmy v Závadke je jej otec Richard Šťastný, ktorý prezrádza, že v týchto dňoch je pre zvieracích novorodencov dôležité dostať kvalitné živiny. „Na jahniatka musíme dohliadať, aby mali dosť mlieka. Ak ho je málo, je potrebné poskytnúť im kvalitné krmivo. Nielen seno a slamu, ale aj jadrové krmivo, čo sú napríklad šroty. A to nielen teraz, keď sa kotia, ale najmä pred ich príchodom na svet. Nehodno to podceniť, lebo by sa mohlo stať, že jahniatka budú veľmi slabé,” povedal skúsený farmár.

Záujemcovia si rozkošné zvieratká kupujú ako biokosačky či na mäso. Jahňacina je v zahraničí považovaná za lahôdku, paradoxne u nás ju Slováci príliš nekonzumujú. Niet preto divu, že putuje práve do cudziny. Situácia v chove ovečiek je však podľa slov Šťastného kritická. Dôvodov je pritom viacero. „Priemerný vek pracovníkov v chovateľstve je nad 50 rokov. Tiež padajú dole ceny. Hlavne Taliani chcú vykupovať jahniatka veľmi lacno. Kým pred časom sme predávali kilo za 3 €, teraz to je 2 - 2,30 €. Preto rapídne klesajú aj stavy,” uzavrel farmár, ktorý chová 300 ovečiek.

Jahniatka v číslach