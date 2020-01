Mamička chcela prebaliť syna, ostala v šoku: Na brušku chlapčeka našla ručne napísaný odkaz!

Heather Chisum (23) sa chystala prebaliť svojho syna Mila (1), keď si všimla, že učiteľka zo škôlky jej nechala na jeho brušku odkaz, informuje portál Fox News.

Pracovníčka škôlky napísala na bruško malého chlapčeka obyčajnou fixou odkaz. Správu „Mama, došli mi plienky,“ si mamička z Floridy všimla, keď ho doma prebaľovala. Heather si zrejme zabudla prečítať oznam zo dňa predtým, v ktorom ju varovali, že jej dieťaťu sa míňajú plienky.

„Mám právo byť za toto naštvaná? Alebo to len preháňam?“ napísala Heather k fotografiám, ktoré zverejnila na Facebooku. Na záberoch je vidieť, že nápis z chlapčekovho bruška nezmizol ani po niekoľkých umytiach. Niektorí komentujúci sa vyjadrili, že mamička si za to môže sama. „Som slobodná matka s prácou na plný úväzok. Žalujte ma za to, že nečítam reporty každý jeden deň,“ reagovala Heather.

Škôlka sa nakoniec ospravedlnila za incident a danú osobu prepustila. „Zo strany vychovávateľky to bolo porušenie profesijnej etiky,“ zaznelo vo vyjadrení. Heather však napriek ospravedlneniu svoje dieťa do tejto škôlky už neprivezie.