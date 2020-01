Prípad guľky v myjavskej ambulancii nabral nečakaný spád: Strelec sa prihlásil na polícii sám

Dlho to netrvalo! Ani nie po 15 hodinách v rukách myjavských policajtov skončil muž, po ktorého výstrele zasiahla guľka v utorok čakáreň detskej lekárky v Myjave, ktorá bola plná malých pacientov. Strela trafila jednu z mamičiek do boku. Ešte v ten istý deň, krátko pred polnocou sa 63-ročný Myjavčan prihlásil mužom zákona sám.

V ordinácii detskej lekárky bol deň po tom, čo zablúdená strela zasiahla čakáreň s rodičmi a ich ratolesťami, čulý ruch. „Normálne ordinujeme, sme ešte v šoku, ale sme radi, že už to je za nami a že sa potvrdilo, že to nebol úmysel, a strelec je už polícii známy,“ vydýchla si detská lekárka. Jej slová potvrdil aj trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička.

prezradil. Dodal, že dôvodom má byť nesprávna manipulácia so zbraňou.dodal Kudlička.

Strelu zastavila kabelka Otvoriť galériu Strela trafila jednu z mamičiek do boku. Zdroj: istock Jedna z mamičiek bola so svojou ratolesťou u lekárky v utorok i v stredu a na to, čo sa dialo v čakárni, si detailne spomína. „Keď som prišla, už tu bol chaos a ľudia boli zľaknutí a v šoku. Na zemi v čakárni ležal náboj a jedna pani, čo bola hneď na kraji, bola zranená. Našťastie mala cez plece prehodenú kabelku, ktorá strelu zastavila, inak by jej to vraj mohlo zasiahnuť aj pľúca. Vôbec sme nevedeli, čo sa deje, je to neuveriteľné, že to bola až takáto náhoda,“ prezradila s tým, že na incident myslí stále.

Či bude muž obvinený a z čoho, sa ukáže až po dôkladnej expertíze, ktorej výsledky nateraz nie sú ešte známe. Podľa našich informácií z prostredia polície mal muž vystreliť počas údržby svojho revolvera z tichej ulice na kopci nad mestom smerom do záhrad. Potvrdili to aj niektorí obyvatelia a miesto prehľadávali aj kriminalisti. „Už v noci tu policajti prezerali kontajnery a boli tu až do rána,“ povedali susedia s tým, že strela mala vyjsť zo spodnej časti ulice od garáží.