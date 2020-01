Slovenský futbalista pricestoval z Číny domov: Strach o Mareka Hamšíka!

Užíva si vzácne chvíle s rodinou, no aj trénuje. Marek Hamšík (32) je už takmer rok hráčom čínskeho klubu Dalian Yifang, no momentálne sa pripravuje doma v Badíne, neďaleko Banskej Bystrice.

Zastavil sa tu cestou z Číny do Španielska na sústredenie tímu, ktoré, ako všetko, čo súvisí s Čínou, momentálne komplikuje smrtiaci koronavírus.

Príprava na nový ročník začala Marekovi a jeho čínskemu tímu 10. januára. „Vtedy Marek odletel do Číny, kde bol približne 2 týždne. Teraz je zopár dní doma, ale odchádza na sústredenie do Španielska, lebo teraz majú v Číne oslavu Nového roka a Európania dostali voľno. Oni mali voľno a do toho prišiel tento vírus,“ uviedol Marekov otec Richard Hamšík s tým, že za prítomnosťou jeho syna na Slovensku nie je nebezpečný vírus.

Na druhej strane však mierne zmeny so sústredením v Španielsku nastali. Bude o niekoľko dní neskôr ako bolo plánované. Či to súvisí s testovaním Marekových spoluhráčov z Číny pred odletom do Európy nie je známe. „S príletom domov nemal Marek žiaden problém. Na sústredenie mali ísť v stredu, ale prišla mu správa, že sa sústredenie posúva až na sobotu. Len môžeme dedukovať, či je to v súvislosti s tým vírusom, alebo nie. Má sa tam stretnúť celé mužstvo, teda aj s čínskou stranou, hráčmi aj manažmentom. V tej SMS nebolo nič bližšie,“ vysvetlil Richard Hamšík s tým, že celá rodina má o Mareka strach.

„Marek to zatiaľ nejako špeciálne nevníma, respektíve nič mi nekonkretizoval. My to vnímame citlivo ako jeho rodičia,“ dodal otec s tým, že sa doma bavili aj o tom, aké to môže mať následky na priebeh ligy, ktorá by mala začať 22. februára. Podľa Mareka nie je vylúčené, že sa začiatok ligy pre vírus posunie. Fanúšikovia smútia: Koronavírusu padlo za obeť ďalšie športové podujatie

Čína bez športových podujatí

- Hokejisti Červenej hviezdy Kun-ln odohrajú zvyšné zápasy základnej časti KHL na území Ruska

- Preteky SP alpských lyžiarov, ktoré mali byť v stredisku Jen-čching 15. a 16. februára testom pred ZOH 2022 v Pekingu. Super-G a zjazd by mal prevziať rakúsky Saalbach-Hinterglemm.

- Kvalifikačné turnaje na OH 2020 v ženskom futbale (konať sa mali vo Wu-chane), basketbale (konať sa mali vo Fo-chane 6. - 9. 2.) a boxe (konať sa mali vo Wu-chane)

- Cyklistické preteky Okolo Chaj-nanu

- Turnaj II. divízie B-skupiny MS hokejistov do 18 rokov, ktorý mal byť v čínskom meste Tchien-ťin

- MS v atletike v Nan-Ťingu 13. - 15. marca

- Otázny je aj golfový turnaj China Open v Gen-zoone 23. - 29. apríla

Klub zmenil názov

Okrem špekulácií o tom, že tréner klubu Rafael Benitez dostane ponuku na trénovanie Newcacastle United, má klub z Číny aj ďalšiu novinku. Na svojej stránke na Twitteri oznámil zmenu názvu z Dalian Yifang F.C. na Dalian Pro.

Rozšírenie nákazy

Wu-chan

Nakazení: 3 554

Najviac nakazených aj úmrtí (3 554/125) zaznamenali v hlavnom meste provincie Hubei vzdialenom od Dalianu 1 900 km vzdušnou čiarou.

Dalian

Nakazení: 0

Mesto, v ktorom sídli Hamšíkov klub, sa nachádza na polostrove Liaodong.