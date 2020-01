Bryant († 41) už v lete do Siene slávy, LeBron si po strate priateľa vylial srdce

Po nedeľnej tragickej smrti legendárneho basketbalistu Kobeho Bryanta († 41) odložila NBA jediný zápas: súboj jeho bývalého klubu Los Angeles Lakers proti mestským rivalom Clippers. Jeden z jeho nástupcov LeBron James (35) v emotívnom príspevku na svojom instagramovom profile sľúbil, že bude pokračovať v jeho odkaze.

Poponáhľali sa aj zástupcovia basketbalovej Siene slávy, uviedli, že tragicky zosnulú legendu uvedú do spoločnosti nezabudnuteľných koncom augusta v Springfielde.

„Ešte sa na to necítim, ale viem, že sa to odo mňa čaká. Kamoš, len sedím a pokúšam sa niečo napísať. Dokážem napísať len dve – tri slová a opäť ma premôže plač. Slzy sa mi tisnú do očí, srdce mi niečo hrozné zviera, keď si spomeniem na Teba a Gigi a na priateľstvo, či skôr bratstvo, ktoré medzi nami bolo. V nedeľu som ešte počul Tvoj hlas, keď som opúšťal Philadelphiu. Nikdy by som nepovedal, že to bude náš posledný rozhovor. Do ... ! Mám úplne zlomené srdce, som úplne na dne!" napísal LeBron, ktorého z New Yorku doplnil hviezdny Kevin Durant: „Každý, kto proti nemu hral, ho musel neznášať, no každý, kto ho spoznal, musel milovať chvíle s ním.“ Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zástupcovia úradu súdneho lekárstva v Los Angeles potvrdili, že identifikovali telo Kobeho Bryanta a naďalej pracujú na identifikovaní ďalších pasažierov. Experti skúmajú, prečo pilot vzlietol napriek hmlistému počasiu. Jennifer Homendyová z americkej Národnej rady pre bezpečnosť dopravy (NTSB) uviedla, že trosky boli rozmetané vo veľkej vzdialenosti od seba, čo len dokazuje silu nárazu do terénu.