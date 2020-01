Cibulková už začala prípravy na príchod bábätka: Z hosťovskej bude detská!

Všetko ide podľa plánu. Bývalá tenistka Dominika Cibulková (30) prežíva bezproblémové tehotenstvo. Dieťatko v jej brušku začína robiť prvé pohyby. Veľkú radosť má z toho aj manžel Michal.

Párik spoločne dokonca začal už zariaďovať aj detskú izbičku. Ladená bude do neutrálnych farieb.

Bruško vám utešene rastie. Ako sa momentálne cítite?

Všetko je v poriadku. Jediné, čo cítim, je, že sa poriadne zväčšujem. Ale to k tehotenstvu patrí a tak to má byť. Verím, že aj po narodení sa budem cítiť v pohode.

Bábätko už kope?

Stále som čakala, kedy to príde, lebo dlho som nič necítila. Zo začiatku to boli len také malinké pohyby. No pomaličky začínam bábätko cítiť čoraz viac. Je to zábava, keď večer pozeráme telku a ja dám Michalovu ruku na moje bruško. Je z toho úplne hotový. Bude to malý maznák, to dieťa.

Ako vníma vaše tehotenstvo manžel Michal?

Má obrovskú radosť. Som presvedčená, že Michal bude dobrý otec. Ale nechcem to zakríknuť. Už v lete bol celý bez seba a vravel mi: „Láska, urobme si dieťatko.“ On bol ten, ktorý vyvinul iniciatívu ako prvý.

Pohlavie neprezradíte?

Zatiaľ ešte nie. Nie je to tajné, ale všetko má svoj čas. Teším sa na svoju „baby shower“, práve tam príde to odhalenie. Hlavne aby bolo dieťatko zdravé.

Už zariaďujete izbu a nakupujete výbavičku?

Áno, bola u mňa už aj bytová dizajnérka. Hosťovská izba sa ide prerábať na detskú. Sú to všetko príjemné starosti.

Ako bude izba farebne ladená?

Bude veľmi neutrálna. (smiech)

Sledujete Australian Open?

Tak po očku. Prekvapilo ma, keď vypadla Osaková. Je na ňu obrovský tlak. Je zábava sledovať teraz z diaľky to, čo som si ako tenistka prežila sama. V jednom rozhovore sa ma pýtali na Viki Kužmovú, či si nemyslím, že je ako slovenská jednotka pod tlakom. To nie je žiadny tlak. Tlaky prežívajú baby, ktoré sú v TOP 10.

Čo vravíte na slovenské dievčatá? Všetky vypadli v prvom kole...

Ťažko sa to hodnotí. Nebudem k tomu hovoriť radšej nič.

Prípitok bol iba symbolický...

Dominika v piatok skolaudovala novootvorené rehabilitačno-kondičné centrum Sportwell v spolupráci so Sport Clinic v bratislavskej Petržalke. Pri tej príležitosti sa jej dostal do rúk aj pohár šampanského. Ako sama priznala, prípitok bol len symbolický. „Jasné! Všetky moje prípitky sú len symbolické, odkedy som tehotná. Keby som si zo šampanského odpila, tak by som si to zase iba niekde zlizla,“ smiala sa bývalá štvrtá najlepšia tenistka sveta.