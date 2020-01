Hokejista Tomáš Tatar reagoval na mediálne šumy: Pravda o výmene do Pittsburghu!

Je nielen najproduktívnejším Slovákom v aktuálnej sezóne NHL, ale aj svojho tímu Montreal Canadiens. Reč je o útočníkovi Tomášovi Tatarovi (29), ktorého kanadský klub však momentálne stráca až desať bodov na účasť v play-off.

Aj preto sa v zámorí špekuluje, že pred koncom základnej časti môže v rámci prestupového obdobia zmeniť klub. V hre je aj výmena do slávneho Pittsburghu!

Prestupový kolotoč v NHL sa skončí 25. februára, takže ostáva ešte dosť času, aby sa jednotlivé kluby pred blížiacim sa play-off stihli posilniť. Nie je vylúčené, že výmena postihne rovnako ako pred dvoma rokmi aj slovenského hokejistu Tomáša Tatara. Útočníkovi Montrealu sa v tomto ročníku darí, v doterajších 51 dueloch má na konte 44 bodov za 17 gólov a 27 asistencií. A keďže Montrealu patrí aktuálne až 12. miesto a na postupovú osmičku stráca už desať bodov, tak sa vynárajú špekulácie o výmene Tatara napríklad do Pittsburghu.

„Každoročne hokejoví analytici v NHL robia rôzne predpoklady a špekulácie, ktorí hráči by mohli byť pred koncom trejdov vymenení z tímov, ktoré strácajú šancu na postup,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas Tomáš Tatar.

„Na Slovensku sa píše vo veľkom, že ma vymenia do Pittsburghu, ale ja som zachytil aj Dallas. Zatiaľ to vôbec neriešim, pretože do konca prestupového termínu ostáva ešte mesiac a všetko sú iba dohady. Hoci momentálne s Montrealom strácame na postup dosť bodov, stále je množstvo zápasov pred nami a urobíme všetko pre to, aby sme sa ešte pobili o možnosť zahrať si o Stanleyho pohár,“ pokračoval Tatar.

Na priamu otázku, či očakáva výmenu, alebo nie, odvetil: „Ja som v Montreale spokojný. Na druhej strane snom každého hráča je bojovať o Stanleyho pohár. Ak dostane Montreal za mňa dobrú ponuku a vymenia ma, tak to bude nová výzva a budem to rešpektovať.“