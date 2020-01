Nevesta s hriešnou minulosťou Lucia zo šou Svadba na prvý pohľad v slzách: Sobáš z donútenia!

Reality show Svadba na prvý pohľad už má tri páry, ktoré spojili svoje životy bez toho, aby sa predtým poznali, alebo spolu prehodili aspoň pár slov.

Najkontroverznejšia a určite najzaujímavejšia bude práve svadba učiteľky detského plávania Lucie (30) a podnikateľa Ivana (39). Okrem toho, že brunetka skrýva pred svojím nastávajúcim minulosť v pornopriemysle, nepozdáva sa jej ani ako muž.

Pred oltárom totiž bude nevesta roniť krokodílie slzy a neskôr strúhať grimasy, za ktoré by sa nemusel hanbiť žiadny klaun. Rozhodnutie povedať áno ju tak prinúti len jediná vec, ktorá by ju inak stála poriadny balík peňazí.

Svadba Lucie a Ivana sa od začiatku nevyvíjala podľa ich predstáv a z troch párov je práve učiteľka plávania Lucia tou, ktorá pôsobí nervózne a neisto. Pred kamerami totiž prehodí hneď niekoľko poznámok, z ktorých cítiť, že svoje rozhodnutie o dohodnutom manželstve ľutuje. „Moja najväčšia obava je z tej svadby. Obávam sa toho, kto bude stáť na druhej strane,“ vyzná sa brunetka, ktorá je však rovnako ako ostatní súťažiaci viazaná zmluvou, ku ktorej sa viažu aj mastné pokuty.

Je teda jasné, že si to veľmi dobre uvedomuje, no napriek tomu sa neubráni nepekným poznámkam na adresu svojho ženícha Ivana. „Už vidím asi aj ženícha,“ povzdychne si nevesta, ktorá si svojho vysnívaného partnera predstavovala zrejme úplne inak. „Nebol to úplne môj typ, ale na druhej strane krása nie je všetko. Vzhľad pre mňa naozaj nie je až taký dôležitý, čiže som určite chcela vedieť, prečo ma veda spojila práve s ním - a čo je to za človeka,“ prezradí v dokrútke Lucia.

Na prvý pohľad bolo teda jasné, že inak rázna žena sa cestou k oltáru ošívala a pôsobila tak, že muž, ktorý ju čakal, ju veľmi neohúril. Znakom bola aj jej prestávka v chôdzi, počas ktorej sa musela zhlboka nadýchnuť. Brunetke následne vyhŕkli ihneď slzy, ktoré sa snažila skryť za kostrbaté a hrané úsmevy. Nakoniec ju však naplno premohli emócie a plač sa už skrývať ani nesnažila. Zvláštnu reakciu si všimol aj ženích, ktorý sa bude usilovať svoju nevestu povzbudiť. „To dáme, neboj,“ šepkal Ivan neveste, ktorá však pôsobila ako zvieratko lapené v klietke.

Lucia po chvíli váhania a obrovských slzách, ktoré jej počas obradu tečú po tvári, povie neisté áno a spojí svoj život s neznámym mužom. Inštruktorka detského plávania totiž veľmi dobre vie, že pred spustením šou podpísala dokumenty, ktoré ju k tomuto kroku zaväzujú a ich porušením by si zavarila na poriadny problém. „Pokuta za porušenie niekoľkých zmluvných bodov je minimálne 11-tisíc eur,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja z televízie.

Tieto informácie tak zrejme bežali v hlave aj Lucii, ktorá skončí na svadobnej ceste na Islande. Aj tu je zrejmé, že aj keď sa veľmi snaží a Ivan jej dáva svoju náklonnosť najavo, ona ohúrená nie je a je rozhodnutá odkrútiť si len povinnú jazdu, ku ktorej sa upísala.

Pikantné tajomstvo

Nevesta pritom nie je žiadne neviniatko a vo svojej minulosti má výrazný čierny bod, o ktorom jej manžel ani len netuší. V roku 2012 totiž nakrútila v Česku horúce pornovideo a neskôr dokonca nafotila aj sériu dráždivých fotografií. Svoj čin teraz ľutuje, no vie, že mladícky prešľap sa s ňou bude ťahať už navždy. „V minulosti som urobila niekoľko chýb. Toto bola určite jedna z najväčších, s ktorou som sa dlho nevedela vyrovnať. Neviem to zmazať,“ vysvetlila nám svoj exces Lucia. „Nie som na to pyšná, ale, ako povedal aj Budha, vždy môžem začať odznovu. A ja som začala,“ uzavrela.