V týchto mestách sa môžete tešiť na Sagana: Trate na Okolo Slovenska mu ušili na mieru

Po troch rokoch sa do Banskej Bystrice vráti pelotón cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od 16. do 19. septembra 2020.

V centre mesta bude vrcholiť 2. etapa 64. ročníka najvýznamnejšieho domáceho podujatia v cestnej cyklistike. Cyklisti sa na cestu do Banskej Bystrice vydajú zo Žiliny, rodiska Petra Sagana. Práve trojnásobný majster sveta by mal byť hlavným ťahákom podujatia, účasť už predbežne potvrdil aj jeho zamestnávateľ.

Čerstvý tridsiatnik figuruje v predbežnej sedemčlennej prihláške tímu Bora-Hansgrohe. Ďalšími etapovými centrami na Okolo Slovenska 2020 by mali byť Žiar nad Hronom a záver by sa mal odohrať v Skalici. Okrem Petra Sagana by na slovenských cestách nemali chýbať ani jeho starší brat Juraj a Erik Baška, ktorý začal minulý týždeň sezónu 3. miestom v úvodnej etape Tour Down Under v Austrálii.

"Už vlani po skončení 63. ročníka Okolo Slovenska sme hovorili, že profil trate pre rok 2020 budeme zostavovať podľa toho, či sa zúčastní Peter Sagan. Majstrovstvá sveta sú tento rok vo Švajčiarsku na kopcovitej trati, Peter by sa mal na našich pretekoch rozlúčiť so sezónou. V Banskej Bystrici a jej okolí vieme nájsť ideálne terény, ktoré mu vyhovujú,“ povedal prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ Okolo Slovenska Peter Privara.

Jednotlivé dojazdy etáp v ŽIline a Banskej Bystrici by mali byť šité na mieru práve Petrovi Saganovi. "V Žiline by mal byť súčasťou etapy aj krátky prudký kopec Straník, v Banskej Bystrici sa zasa bude finišovať do krátkeho stúpania na námestí. Nebude to na výkon, skôr to bude technické. Môžem prezradiť aj to, že súčasťou tohtoročných pretekov Okolo Slovenska bude aj reklamná kolóna, ktorá bude rozdávať darčeky," pripomenul Privara.

Banská Bystrica nie je pre preteky Okolo Slovenska neznáme miesto. V itinerári podujatia sa objavuje pravidelne, naposledy bola etapovým centrom v rokoch 2016 aj 2017. "Cyklistika má v našom regióne dlhoročnú tradíciu, aj v súčasnosti v ňom sídli jeden z najlepších slovenských tímov. Terény v meste a jeho okolí ponúkajú ideálne podmienky na cyklistické tréningy pre vrcholových i rekreačných jazdcov. Etapy pretekov Okolo Slovenska budú patriť medzi top športové momenty roka v našom meste. Verím, že okrem trojnásobného majstra sveta a sedemnásobného víťaza bodovacej súťaže na Tour de France Petra Sagana, budeme hostiť mnoho ďalších skvelých cyklistov. O dojazdy bol u nás vždy veľký záujem a som si istý, že inak to nebude ani tentoraz,“ povedal primátor mesta Ján Nosko na stredajšej tlačovej besede.

Pre banskobystrických organizátorov bude etapa zároveň testovacím podujatím a skúškou pripravenosti pred XVI. letným Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF), ktorý sa uskutoční od 25. do 31. júla 2021. Časť trasy Okolo Slovenska povedie po cestách, na ktorých budú bojovať o cenné kovy najlepší mladí cyklisti z 50 krajín Európy.

Na domácom etapovom vrchole roka budú štartovať aj elitné tímy kategórie WorldTour. Ich športových riaditeľov zaujíma okrem výsledkov predovšetkým bezpečnosť, stravovanie, ubytovanie a profil trate. "Tieto potreby vieme splniť na vysokej úrovni. Poznatky z etáp Okolo Slovenska určite využijeme aj pri prípravách EYOF, ktorý je ďalším významným športovým podujatím organizovaným v Banskej Bystrici, a momentálne preň hľadáme vo výtvarnej súťaži podobu maskota - škriatka permoníka. Na EYOF sa bude súťažiť v jedenástich športoch, každý z nich by mal mať aj svoju testovaciu súťaž. Okrem Okolo Slovenska je to napríklad Európsky pohár v triatlone a mnoho ďalších,“ doplnil informácie Ján Nosko.

Novinkou v kalendári UCI, ktorý bude mať v prípade schválenia zastávku v srdci Slovenska už tento rok, je pripravovaný Európsky pohár v cyklokrose. "Hlavným motorom tejto súťaže je práve náš zväz pod vedením prezidenta Petra Privaru, ktorý je zároveň predsedom komisie pre cyklokros Európskej cyklistickej únie. Zväz v spolupráci s komisiou cyklokrosu pripravil prvý náčrt súťaže, ktorej podoba bude definitívne schválená počas nastávajúcich víkendových majstrovstiev sveta v cyklokrose. Zatiaľ prezradím len toľko, že prioritne by mala byť orientovaná na mládežnícke kategórie od kadetov, juniorov po jazdcov U23. Za komisiu cyklokrosu a náš tím môžem povedať, že veľmi radi priložíme ruku k jeho organizácii,“ priblížil Martin Fraňo, športový riaditeľ kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica a zároveň predseda komisie pre cyklokros SZC.