Spevák Miro Jaroš s mamou v exotike: Na dovolenku v rúškach

O bývalom superstáristovi Mirovi Jarošovi je známe, že má so svojou mamou Štefániou výborný vzťah a nedá na ňu dopustiť.

Spevák, ktorý prerazil milými pesničkami pre deti, si preto na najdôležitejšiu ženu svojho života aj popri nabitom pracovnom diári vždy dokáže nájsť čas. Najnovšie sa jej rozhodol urobiť radosť spoločnou dovolenkou v exotike. Nepočítal však s tým, čo si na ňu bude musieť okrem dobrej nálady nutne pribaliť!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kráľ detských pesničiek Miro Jaroš vyrazil so svojou milovanou mamou za relaxom na exotické Maldivy. Ako to už pri starostlivých matkách býva, aj pani Štefánia myslela na všetko. Pred nebezpečným koronavírusom, ktorý momentálne desí celý svet, sa rozhodla so synom chrániť naozaj vzorne.podelil sa s úsmevným zážitkom z letiska Miro, ktorý mame počas letu doprial luxus v biznis triede.

Zaň si musel zrejme poriadne priplatiť, keďže cena takejto letenky môže jednu osobu vyjsť až na tisíc eur! „Prevracal som oči, ale videl som, že jej na tom záleží. Cítim sa ako Michael Jackson,“ zavtipkoval si spevák, ktorý s pani Štefániou zamieril na miniostrovček Huvafen Fushi.