Australian Open už pozná všetkých semifinalistov: Svetová jednotka dohrala

Svetová jednotka Rafael Nadal (33) na Australian Open končí.Po viac ako štvorhodinovej bitke ho vo štvrťfinále vyradil Rakúšan Dominic Thiem.

Thiem zdolal lídra svetového rebríčka a finalistu spred roka Rafaela Nadala zo Španielska v dramatickom zápase 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6, 7:6 (6). Medzi najlepšiu štvoricu postúpil v Austrálii premiérovo a po dvoch finálových účastiach v Paríži celkovo tretíkrat na Grand Slame.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V prvom sete stratil ako prvý svoj servis Thiem, vo ôsmom geme po čistej hre Nadala a prehrával 3:5. Lenže Rakúšana to nezlomilo a hneď v ďalšej hre po tuhom boji a jedenástich výmenách Nadalovu výhodu vymazal. Španiel v geme nevyužil jeden setbal. Set dospel do tajbrejku, v ktorom mal Thiem navrch a využil svoj druhý setbal.

Druhý set mal veľmi podobný priebeh. Nasadený hráč číslo päť prišiel o podanie ako prvý a prehrával 2:3, no potom prelomil súperov servis a vyrovnal na 4:4. Za stavu 6:5 mal pri Nadalovom podaní prvý setbal, no duel dospel do tajbrejku. V ňom Rakúšan dominoval, keď viedol už 4:0.

Tretí set bol mimoriadne vyrovnaný. K brejkbalu sa žiaden hráč nedostal až do stavu 5:4 pre Nadala, keď najvyššie nasadený hráč využil druhý setbal. Vo štvrtom sete neudržal Nadal servis za stavu 1:1 a Thiem v desiatej hre podával na víťazstvo. Lenže situáciu nezvládol a duel dospel po tretíkrát do skrátenej hry. V nej Rakúšan využil svoj tretí mečbal. Zápas trval 4:14 minút.

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Dominic Thiem (5-Rak.) - Rafael Nadal (1-Šp.) 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6, 7:6 (6)

Alexander Zverev (7-Nem.) - Stan Wawrinka (15-Švajč.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Program semifinále:

Zverev - Thiem a Djokovič - Federer.