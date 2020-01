Príde Bödörova firma Bonul o bezpečnostnú previerku? Na jej akciách sa ukazoval aj Fico

Súkromná bezpečnostná služba Bonul by nemala mať bezpečnostnú previerku. Konštatuje to Nadácia Zastavme korupcia, ktorá zároveň podáva podnet na Národný bezpečnostný úrad.

Nadácia o tom informuje na sociálnej sieti. Nadácia konštatuje, že podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je v kontakte so závadovými osobami alebo je sám z niečoho podozrivý. „Bonul oficiálne patrí Miroslavovi Bödörovi. Norbert je jeho syn a v komunikácii Threema a iných sa Marianovi Kočnerovi priznáva, že tento biznis v podstate rieši on. Norbert Bödör mal styky s Marianom Kočnerom, ktorý je v zmysle zákona závadovou osobou a dnes sa ukazuje, že ňou môže byť aj on sám," vysvetľuje nadácia.

Takisto dodáva, že Bonul stráži mnoho štátnych budov strategického významu. „Napríklad Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR), v ktorej skladoch má Slovenská republika lieky a materiál pre prípad núdze (vojenský konflikt, prírodná katastrofa). Bonul má tieto kšefty preto, že má ako jedna z mála súkromných firiem bezpečnostnú previerku na najvyšší stupeň. Pokiaľ o ňu príde, príde aj o tieto zákazky," napísala nadácia statuse.

Marian Kočner v súčastnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.