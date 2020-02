Slovensko už onedlho čakajú dôležité parlamentné voľby, ktoré ukážu, akým smerom sa bude krajina ďalšie štyri roky uberať. Politické strany sa doslova pretekajú o hlasy voličov a na cestách či na internete už niekoľko mesiacov visia predvolebné bilbordy, plagáty či vizuály, ktorými sa strany snažia zaujať. A hoci to, ako voľby dopadnú, nevie so stopercentnou istotou povedať dnes nikto, prieskumy hovoria jasnou rečou. Svoj názor si však pre seba nenechal ani reklamný mág Fedor Flašík, ktorý stál v minulosti nielen za kampaňou HZDS, no stál aj pri zrode Smeru-SD. A servítku pred ústa si nebral.