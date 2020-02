Muž si celý život obhrýzal nechty: Keď sa jedného dňa pozrel na prst, od hrôzy zmeravel

Celoživotný zlozvyk sa mu kruto vypomstil! Poštár si hrýzol nechty na rukách, skončilo sa to veľkými komplikáciami.

POZOR! Fotky nie sú vhodné pre deti a citlivé povahy.

Steve MacDonald (48) si jedného dňa na ľavom ukazováku všimol čudnú vyrážku. Postupne sa vyrážka zväčšovala, začínala opúchať a plniť sa hnisom. Poštár zo škótskeho mesta Coatbridge neváhal a išiel za lekárom.

Na pohotovosti Steveovi diagnostikovali paronychiu – infekciu kože v okolí nechtov. „Potom, čo som dostal silnú dávku antibiotík, povedali mi, aby som šiel rovno do nemocnice v Glasgowe na urgentnú operáciu. Povedali mi, že ak by som si to nechal o pár hodín dlhšie, mohol som byť mŕtvy. Bolo to hrozné počúvať, bol som vystrašený,“ cituje Daily Mirror škótskeho poštára.

Dvojhodinová operácia sa napokon podarila a lekári mužovi odstránili postihnuté tkanivo. Steve sa však musí zmieriť s tým, že na operovanom prste mu už zrejme nikdy neporastie necht. No Steve má jasné v tom, že so zlozvykom obhrýzania si nechtov nadobro skončil.