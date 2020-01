Sagan v časovke a v zlom počasí šetril sily, Evenepoel si dal darček k narodeninám

Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Deceuninck - Quick Step suverénne ovládol individuálnu časovku na pretekoch Vuelta a San Juan Internacional v Argentíne a posunul na čelo celkovej klasifikácie.

Evenepoel absolvoval 15,2 km dlhú trať so štartom v Ullume a cieľom v Punta Negra za 19:16 min s priemernou rýchlosťou 47,336 km/h a dal si darček k nedávnym 20. narodeninám.

Úradujúci majster Európy a vicemajster sveta v jazde proti chronometru zdolal o 32 sekúnd Taliana Filippa Gannu a o 1:08 min španielskeho veterána, už 43-ročného Óscara Sevillu. Slovák Peter Sagan v ťažkých poveternostných podmienkach vo vetre a daždi bol vo výsledkoch ďaleko vzadu. Zo 165 cyklistov, ktorí dorazili do cieľa, skončil na 152. mieste s mankom 5:27 min na víťaza. Do časovky nenastúpil jeden z favoritov na celkový triumf Francúz Julien Alaphilippe. Držiteľa 12 prvenstiev z uplynulej sezóny vyradili žalúdočné problémy.

"Dnes to nebol môj deň. Chcel som teda aspoň ušetriť energiu do ďalších etáp. S pribúdajúcim časom sa poveternostné podmienky zhoršovali. A keďže ja som bol jeden z posledných jazdcov na štarte, ovplyvnilo ma to najmä v druhej polovici mojej jazdy. Jazdil som v silnom vetre a lejaku. Preto bolo dôležité dokončiť časovku v bezpečí a bez pádu," uviedol Peter Sagan na internetovom profile svojho tímu Bora-Hansgrohe.

Celkové poradie po tretej etape prakticky kopíruje výsledky časovky. Vedie Evenepoel s náskokom 32 sekúnd pred Gannom a 1:08 min pred Sevillom. Saganovi patrí 99. priečka s odstupom 5:27 min. V stredu čaká na pretekárov v Argentíne 4. etapa na trase San José de Jáchal - Villa San Agustín (185,8 km) s náročným profilom. Uprostred trasy budú musieť absolvovať dve vrchárske prémie I. kategórie s výstupom do výšky 1497 m a potom budú mať pred sebou dlhý zjazd až do cieľa.

Vuelta a San Juan Internacional (Arg.) - výsledky:

3. etapa - časovka: (Ullum - Punta Negra, 15,2 km): 1. Remco Evenepoel (Belg.) Deceuninck - Quick Step 19:16 min, 2. Filippo Ganna (Tal.) Talianska reprezentácia +32 s, 3. Óscar Sevilla (Šp.) Team Medellin +1:08, 4. Nelson Oliveira (Portug.) Movistar +1:25 min, 5. Brandon McNulty (USA) Movistar +1:26, 6. Maciej Bodnar ((Poľ.) +1:27,... 152. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +5:27.

Poradie po 3. etape: 1. Remco Evenepoel (Belg.) Deceuninck - Quick Step 7:34:36 h, 2. Filippo Ganna (Tal.) Talianska reprezentácia +32 s, 3. Óscar Sevilla (Šp.) Team Medellin +1:08 min, 4. Nelson Oliveira (Portug.) Movistar +1:25, 5. Brandon McNulty (USA) Movistar +1:26, 6. Maciej Bodnar ((Poľ.) +1:27,...99. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +5:27.