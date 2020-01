Nemecko hlási štyroch nakazených koronavírusom, všetky prípady spolu súvisia

Nemecko v utorok oznámilo tri ďalšie prípady nákazy koronavírusom, celkom krajina eviduje štyroch chorých.

Prvým nakazeným bol Nemec, ktorý sa podľa všetkého infikoval od Číňanky, ktorá sa v bavorskej firme, v ktorej je zamestnaný, zúčastnila na školení. Tri nové prípady s tým novým súvisia, pretože všetci pracujú pre rovnakú bavorskú firmu, oznámilo vo vyhlásení bavorské zemské ministerstvo zdravotníctva.

Nemec, u ktorého nákaza prepukla ako prvá, má 33 rokov a darí sa mu dobre. Bavorsko medzitým oznámilo, že pre verejnosť zriadi špeciálnu telefónnu linku, kde sa ľudia budú môcť poradiť. Zvažuje aj zavedenie ďalších opatrení. Číňanka zo Šanghaja sa na školení vo firme Webasto, ktorá je dodávateľom v automobilovom priemysle, zúčastnila minulý týždeň. Keď sa 23. januára vracala domov, cítila sa chorá a lekári u nej neskôr odhalili koronavírus, uviedol šéf bavorského krajinského zdravotného úradu Andreas Zapf. Pred jej cestou do Európy ženu navštívili rodičia pochádzajúci z Wu-chanu, odkiaľ sa nákaza šíri.

Nemec, ktorý bol na školení v utorok 21. januára a s Číňankou strávil pracovný deň v jednej miestnosti, na sebe symptómy ochorenia podobného chrípke zistil cez víkend, v pondelok mu ale bolo lepšie a išiel normálne do práce. Testy u neho koronavírus preukázali v pondelok večer. Od tej doby je sledovaný v izolácii v jednej z mníchovských nemocníc. Teplotu ani problémy s dýchacími cestami už nemá.

Do izolácie na mníchovskej klinike boli prijatí aj traja noví pacienti. Bavorské úrady sa snažia zistiť, s kým nakazení prišli do styku. V prípade prvého nakazeného Nemca to podľa doterajších informácií bolo najmenej 40 ľudí. Tým, ktorí s ním boli v užšom kontakte, úrady podľa Zapf odporúčajú, aby zostali doma po inkubačnú dobu, teda až 14 dní. Bavorské ministerstvo zdravotníctva dodalo, že odborníci teraz vyhodnocujú testy u niekoľkých ľudí, s ktorými boli chorí v kontakte.

Nemecká spolková krajina tiež podľa tunajšej ministerky zdravotníctva Melanie Humlovej zvažuje, či má zmysel kontrolovať teplotu cestujúcich na bavorských letiskách. V celom Nemecku budú podľa spolkového ministra zdravotníctva Jensa Spahna novo cestujúci z Číny musieť vyplniť formulár týkajúci sa ich zdravotného stavu. Piloti budú navyše mať povinnosť pri pristátí informovať letisko o zdravotnom stave cestujúcich. Zároveň v utorok Spahn vyjadril presvedčenie, že spolková republika je na zvládnutie ochorenia dobre pripravená. Nebezpečenstvo pre zdravie Nemcov, z ktorých u niekoľkých ďalších existuje podozrenie na ochorenie, považuje naďalej za malé. Aj napriek tomu lekárnici upozorňujú na zvýšený dopyt po ústnych rúškach.