Misska Frederika Kurtulíková žiari šťastím: Zbalila rakúsku hviezdu

Ukázala novú lásku! Úradujúca Miss Slovensko Frederika Kurtulíková (24) randí s rakúskym spevákom Cesárom Sampsonom (36), ktorý je u západných susedov veľkou hviezdou. Slovenská kráľovná krásy si zahrala aj v jeho novom videoklipe, ktorý je veľmi osobný a hovorí o ich živote.

Exotický fešák, ktorý je novým priateľom Miss Slovensko, je v Rakúsku známy ako spevák, textár, producent, tanečník a model. Rakúsko reprezentoval aj na svetovej súťaži Eurovízia pred dvoma rokmi s piesňou Nobody but You. Tentoraz nakrútil videoklip, do ktorého obsadil svoju nemenej známu frajerku.

„Jedného dňa sme spolu telefonovali a sľúbili si, že hneď ako príde z Miss World v Londýne, spravíme si taký náš ‚lenivý mesiac‘. Len ona, ja a pizza. Táto myšlienka sa mi veľmi zapáčila a po návrate do štúdia som hneď napísal Lazy Suit,“ povedal pre pravda.sk Cesár.

Vysvetlil, že pre oboch bolo veľmi náročné obdobie, keď bol pracovne pri Čiernom mori a Frederika sa pripravovala na súťaž Miss World. V klipe sa dvojica odtrhne od svojich pracovných povinností a rozhodnú sa venovať len sami sebe a zabávať sa. Prominentná dvojica spolu randí niekoľko mesiacov. Novým klipom sa pochválila aj Frederika na svojom profile na sociálnej sieti, kde nedávno zverejnila aj spoločnú fotku s priateľom.