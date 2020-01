Peripetie v Prešove: Bude v centre parkovanie zadarmo?

Môže prísť o poriadny balík! Ak sa nič nezmení, Prešov môže prísť o veľa peňazí z komerčného parkovania.

Radnica totiž predložila na januárovom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovacej politike. Poslanci mali opraviť chybu, ktorá nastala vlani pri schvaľovaní nového nariadenia. Ak sa problém nevyrieši, bude sa od leta parkovať v centre mesta zadarmo.

V rámci nových pravidiel v meste pribudlo aj ustanovenie, že prevádzkovateľom parkovania bude mesto Prešov, ktoré nahradí mestskú firmu Prešov Real. Poslanci si tiež presadili, že jednotlivé parkovacie zóny budú musieť byť pred spustením odsúhlasené zastupiteľstvom. Aby sa tak stalo, mali na januárovom mimoriadnom zastupiteľstve napraviť legislatívnu chybu, kde sa nemyslelo na prechodné ustanovenia medzi starým a novelizovaným nariadením z roku 2019.

Legislatívci totiž zabudli na prechodné ustanovenie. Podmienkou zavedenia nových pravidiel do praxe je aj to, že minimálne 150 dní pred tým musí prevádzkovateľ parkovísk vydať prevádzkový poriadok. Zároveň sa vo VZN píše, že keď sa budú schvaľovať zóny, poslanci ich musia schváliť zvlášť.

„Tiež platí, že od vydania parkovacieho poriadku mestom musí uplynúť 150 dní, aby mohol vstúpiť do platnosti. To sme navrhovali zrušiť, pretože by od 1. júla vzniklo vákuum na 5 mesiacov, keď by sme nemohli vyberať parkovné. Poslanci to však neschválili. Keďže najskôr sa má zaviesť rezidenčné parkovanie v centre, od leta by sa tam nemohlo vyberať parkovné,” vysvetlil hovorca radnice Vladimír Tomek.

Podľa neho poslanci navrhli iné riešenie, ale neschválili ani to. Ak sa to nevyrieši, mesto môže prísť ročne o 200-tisíc eur.zhodnotila primátorka Andrea Turčanová.