Správy o Strelcovom odchode zo Slovana: Klub okamžite reaguje!

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan dementoval medializované informácie o údajnom odchode 18-ročného útočníka Davida Strelca do Talianska.

V utorok sa na talianskych weboch začali šíriť informácie o údajnom odchode reprezentanta SR do 21 rokov do Sampdorie Janov. "Akákoľvek informácia o odchode Davida Strelca sa ani v najmenšom nezakladá na pravde a s nikým sme o jeho prestupe nerokovali. David zo Slovana neodchádza a naďalej sa pripravuje s mužstvom na sústredení v Turecku. Našich talentovaných mladých hráčov nechceme predávať do priemerných zahraničných klubov. Hráčov, ktorí disponujú nadštandardným potenciálom a dokážu sa presadiť aj v tak silnej konkurencii, akú v mužstve máme, chceme postupne rozvíjať.

Je to však len v ich rukách, ako svoj potenciál rozvinú, pričom stále sa pozeráme v prvom rade na kvalitu. Nepozeráme sa na krátkodobý zisk z prípadného aktuálneho predaja talentovaného hráča do zahraničia. Naopak, ak by mali títo hráči v budúcnosti odísť, je naším cieľom zrealizovať podobné významné transfery ako v prípade Andraža Šporara, aby naši futbalisti prestupovali priamo do veľkých klubov a mali tam reálnu šancu hrať dôležitú úlohu," povedal pre klubový web generálny riaditeľ "belasých" Ivan Kmotrík ml.