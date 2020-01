Veľký strach o vzácne zvieratá na Slovensku: Ako bojujú zoologické záhrady s vtáčou chrípkou?

Robia, čo je v ich silách, aby tomu zabránili! V Národnej zoo Bojnice panujú veľké obavy zo šírenia nebezpečného vírusu vtáčej chrípky, pre ktorú museli utratiť už 41 operencov.

Strach majú o všetky zvieratá vrátane vzácnych druhov. Uzavreli tak brány pred návštevníkmi a vykonávajú všetky potrebné opatrenia. Desivej diagnóze sa ostatné slovenské zoo chcú vyhnúť. Čo pre to robia a ako sa to dotkne ľudí?

Rúška aj dezinfekčné rohože

Po tom, čo šéf štátnej veterinárnej a regionálnej správy Jozef Bíreš v sobotu potvrdil vtáčiu chrípku u troch zvierat v Národnej zoo Bojnice, nabrala situácia ďalší smutný spád. „Uhynulo už 11 kusov, utratených bolo 41 kusov, z uhynutých sme poslali štyri kusy na vyšetrenie,“ prezradil vedúci oddelenia zdravia zvierat Igor Podoba zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi. Návštevníci majú strach o svoje obľúbené zvieratká, medzi ktorými sú aj vzácne druhy ako 56-ročná orlica Inga.

Košice

Zoo nelenila a začala s rôznymi preventívnymi opatreniami. Vodné plochy zabezpečili sieťami a používajú dezinfekčné rohože pri vstupoch a výstupoch z každého oddeleného chovného priestoru spolu s ochrannými pomôckami.

Sprísnený hygienický režim

Hovorkyňa Zoo Košice Eva Malešová informovala, že v posledných dňoch v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky na Slovensku venujú pozornosť zvýšenej dezinfekcii chovných zariadení s vtákmi. „V celom areáli platí sprísnený hygienický režim. Pri všetkých vstupoch do chovných zariadení s vtákmi sme umiestnili dezinfekčné rohože. Otvoriť galériu Zoológovia prikrývajú vtáčie voliéry. Zdroj: tasr Nachádzajú sa aj tam, kde bežne nie sú žiaduce. Až do odvolania platí príkaz, že do týchto objektov môžu vstupovať iba chovatelia, ktorí pracujú na zverenom úseku,“ uviedla hovorkyňa. Podľa jej slov súčasne opatrenia zoo návštevníkov nijako neovplyvnia. Zoo Košice má vo svojej kolekcii 170 druhov vtáctva s počtom 500 kusov.

Bratislava

Prevencia aj pre chovateľov

V zoo v hlavnom meste doposiaľ nezaznamenali žiadny prípad výskytu vtáčej chrípky, a tak sa riadia pokynmi regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, na základe ktorých od pondelka vykonávajú preventívne opatrenia. „Ako prvé pripravujeme odchyt vtákov (napríklad vodného vtáctva) a ich premiestnenie do uzavretých chovných zariadení, resp. ich umiestnenie do karantény a odčlenenie od voľne žijúceho vtáctva,“ vysvetlila Alexandra Podgórska z bratislavskej zoo s tým, že preventívne opatrenia sa týkajú aj chovateľov, ktorí musia podozrivé prípady alebo úhyn bezodkladne hlásiť.

, pričom musia používať vo zvýšenej miere ochranné pracovné pomôcky a vstup do chovných zariadení je len cez dezinfekčné rohože. Pre návštevníkov je časť vybraných druhov vtákov neprístupná, nakoľko sa nachádzajú v zázemí,“ dodala.