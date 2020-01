Cena bravčoviny na Slovensku láme rekordy: Prečo platíme za krkovičku o 40 % viac?

Obľúbený druh mäsa stúpa na cene. Zatiaľ čo sme za kg krkovičky ešte v decembri 2018 platili 3,86 eura, momentálne v obchode necháte za to isté množstvo 5,43 eura. Nový Čas zisťoval, aké sú príčiny rekordného rastu a čo možno očakávať v najbližšej dobe.

Zvyšovanie cien bravčového mäsa a výrobkov z neho sa začalo na jar minulého roka. Dôsledkom zvyšovania bol africký mor ošípaných, ktorý sa vyskytuje vo viacerých krajinách vrátane Slovenska. „V závere roka 2019 bolo dokonca bravčové v priemere o štvrtinu drahšie ako rok dozadu,“ zhodnotila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Dopyt, teda záujem kupovať bravčové mäso je vo svete veľký. Avšak jeho ponuka nie je dostačujúca. „To sa zrejme podpíše aj v tomto roku pod pokračujúci rast cien tohto druhu mäsa,“ očakáva Sadovská.

Cena mäsa ešte porastie

Jana Holéciová, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Prečo rastú ceny?

Trh s bravčovým už dlhšiu dobu zažíva veľké turbulencie. Sú spôsobené africkým morom ošípaných, ktorý má veľký vplyv na cenu živých ošípaných a aj na stavy zvierat a budúcnosť obchodovania s touto komoditou.

Bude zdražovanie pokračovať?

Cena po Novom roku mierne klesla. Momentálne sa nachádza na úrovni 1,45 eura v živej hmotnosti. Je výhľad, že cena pôjde hore. Dôvodom ďalšieho možného zdraženia ceny zvierat je fakt, že Dáni podpísali dohodu s Čínou, že na jej trh budú od apríla dodávať odstavča

tá. Pre EÚ to znamená, že bude mať defi cit 30 % dánskej produkcie, pretože presne takéto množstvo skončí od Dánov na čínskom trhu. Je výhľad na ďalšie zdražovanie cien živých ošípaných, pre druhý kvartál je to cca 1,85 eura v živej hmotnosti 1 kg zvieraťa. Chovatelia si zatiaľ netrúfajú odhadnúť ďalší vývoj cien.

Prečo chce Čína nakupovať?

Čína pre africký mor ošípaných už musela utratiť 440 mil. kusov jatočných ošípaných, je to viac, ako vie EÚ vychovať. Na to, aby sa Číne zastabilizovala situácia, nie je dostatok celosvetových kapacít. Svet totiž nemá dostatok prasiat na to, aby doplnil defi cit na čínskom trhu!