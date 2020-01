Viktor Vincze po raketovej kariére v Markíze jednu vec ľutuje: Môj úspech mal prednosť pred všetkým

Minulosť už nezmení, budúcnosť však môže. Markizácky moderátor Viktor Vincze (29) je známy aj vďaka svojmu šetrnému životnému štýlu.

Pravidelne na sociálnych sieťach poúča ľudí, ako žiť ekologickejšie a s najmenším dopadom na našu planétu. Najnovšie však priznal, že tento postoj nezastáva dlho. Svoju kariéru totiž uprednostňoval pred svojimi terajšími zásadami a bezohľadnosť mu nebola vôbec cudzia.

Nielen reči, ale aj činy. Televízny moderátor Vincze radšej uberie zo svojej pohodlnosti, aby šetril planétu. Ako však priznal, nie vždy to tak bolo. „Cieľ a úspech mali prednosť pred všetkým, aj pred prírodou. Naháňanie sa za výsledkom, nehľadiac, kam lietajú triesky,“ priznal Viktor, ktorého najväčšou oporou je manželka Adela.

„Dnes mám 29 rokov. A väčšinu tohto obdobia som na životné prostredie úplne kašlal. Bol som prototypom konzumnej entity. Mäsiarom, ktorý sa prvý vysmieval vegetariánom. Autičkárom, ktorý sa do školy, dve ulice od domu, musel previezť,“ dodal markizák. Jeho pohľad na svet sa však zmenil a vďačí za to dostupným informáciám a uvedomeniu si, že bol skrátka pohodlný. Zvyšok života sa preto bude snažiť žiť ohľaduplnejšie k prírode a vyzýva na to aj ostatných, ,,Nikdy nie je neskoro,“ uzavrel.