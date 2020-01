Parišková ukázala fotku spred 5 rokov: Romantické priznanie, ako sa s Miroslavom spoznali na plese

Osviežili si spomienky! Moderátorka Aneta Parišková (46) si zaspomínala na prvé stretnutie s milovaným manželom Miroslavom (47), ktorý bol vtedy ešte len „neznámym pánom“. Manželia sa opäť stretli na plese, ktorý ich pred piatimi rokmi navždy spojil.

Aneta Parišková mala svadbu minulý rok v júni, a to v tej istej sále hotela, kde kedysi spoznala svoju životnú lásku. „Pred piatimi rokmi som moderovala ples Zemplínčanov ,Večar na valale‘ a odfotil sa so mnou neznámy pán. Aj teraz som s radosťou moderovala tento ples a zase som sa odfotila s týmto pánom. Akurát dnes je to môj milovaný manžel,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti Aneta, ktorá je vydatá za odborníka na informačné technológie Miroslava Polakoviča.

Z predošlých vzťahov majú spolu päť detí – Anetiných synov Daniela (11), Gabriela (8) a Nathana (7) a Miroslavove dcéry Lilku (15) a Lejku (13).