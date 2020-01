Takto sa dostanete na letisko rýchlo, načas a bez starostí!

Dobrá správa pre cestovateľov! Po Slovákmi obľúbenom letisku Schwechat je teraz aj to v Budapešti ešte dostupnejšie. Vďaka pravidelným linkám Slovak Lines sa na ne dostanete rýchlo, načas, ale najmä bez zbytočných stresov či starostí.

Nízkonákladové letecké spoločnosti spravili vo svete dopravy revolúciu a dnes sa tak dá za málo peňazí precestovať Európa či aj celý svet. Letisko Ferenca Liszta v Budapešti je pre Slovákov dlhodobo atraktívne nielen vďaka spojeniu do Ázie a Ameriky, ale najmä pre nižšie ceny leteniek do čoraz obľúbenejšieho Dubaja. Ten je zároveň aj prestupným letiskom pre mnoho ďalších letov do Ázie, ktoré sú cenovo výhodnejšie ako priame lety z veľkých európskych letísk.

3 top dôvody, prečo využiť linku Slovak Lines

1. Príchod priamo k odletu

Na letisko Ferenca Liszta v Budapešti jazdí pravidelná linka zatiaľ trikrát denne. Keďže štvrtina odletov z budapeštianskeho letiska je v rannom čase medzi 6:00 a 7:00 hod., prvý spoj odchádza z Bratislavy hodinu po polnoci a na letisko v Budapešti prichádza o 4:15 hod. „Príchody našich autobusov na letisko v Budapešti sú prispôsobené odletom a príletom leteckých spojení s Áziou a európskych miest, odkiaľ mnohí cestujúci pokračujú do Ameriky. Počítali sme aj s prípadnou časovou rezervou, ktorú cestujúci potrebujú. Do úvahy sme brali aj špičkové letecké spoločnosti ako Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines či Lufthansa,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Labant.

Na letisko Schwechat jazdí Slovak Lines dokonca až 25-krát denne, navyše prvý ranný spoj odchádza z Autobusovej stanice Nivy už o 3:00 hod.

2. Maximálne pohodlie

Ak nechcete, aby bol začiatok vašej dovolenky či cesty plný stresu, nečakaných situácií a starosťami so šoférovaním či parkovaním, pravidelné linky Slovak Lines sú aj pre tých najnáročnejších ideálnou voľbou. Moderné autobusy Setra vás totiž privezú priamo k terminálom. A počas jazdy ponúkajú maximálne pohodlie a komfort, keďže k dispozícii máte online portál plný zábavy, v ktorom nájdete pestrú ponuku filmov, hudby, kníh, ale aj aktuálnych informácií o ceste. Bezplatné Wi-Fi pripojenie je samozrejmosťou.

3. Ekonomika jazdy a ekológia prevádzky

Otázka ekológie patrí v súčasnosti k top témam. Využívaním verejnej dopravy šetríte nielen svoje financie, ale najmä životné prostredie. Autobusy Setra sú totiž špičkou vo svojej triede. Nielenže cestujúcim ponúkajú dokonalý komfort, ale spĺňajú aj tie najprísnejšie ekologické kritériá. Motory sú šetrné k životnému prostrediu a svojou nízkou spotrebou a výkonom dosahujú rekordy.

Na letisko na pár klikov

Lístok si môžete zakúpiť cez aplikáciu alebo online prostredníctvom webu Slovak Lines. Nákup lístkov v aplikácii Slovak Lines je pohodlný a vždy za najnižšiu cenu. Navyše, lístok nie je nutné tlačiť, stačí, ak sa ním preukážete na displeji mobilného telefónu.