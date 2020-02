Herec Roman Poláčik sa chystá na novú etapu: Bude z neho tato

Právnik Ondro zo seriálu Oteckovia, čiže herec Roman Poláčik (31),sa tento rok stane prvýkrát otcom! Novému Času víkend exkluzívne prezradil, že jeho priateľka Katka je tehotná a on sa svojej novej úlohy už nevie dočkať.

Okrem toho nám porozprával, prečo chodil uplakaný, aj o tom, ktoré prvýkrát sa v jeho živote opakuje najčastejšie.

Prvýkrát otcom

„Budeš tato,“ povedala. A odvtedy som šťastný, plný očakávania i obáv, kam to vlastne ten náš potomok príde. Či sa mu svet bude páčiť, či sa mu budeme páčiť my. Či mu bude voňať vzduch, chutiť jesť, či je farba dupačiek v pohode a kočík dostatočne odperovaný... Myslím, že sa začína obdobie, keď toho prvýkrát bude mimoriadne veľa. Ale ja sa na to už neskutočne teším.