Ben Cristovao poslal dievčaťu fotku svojho penisu: Dôležité ponaučenie pre všetkých!

Po českom spevákovi Benovi Cristovaovi (32) šalie nejedno dievča.

Mladý umelec nemal teraz problém vyrukovať s poriadne šteklivým priznaním. Blesk pripomína, že Ben je mimoriadne úspešný na sociálnych sieťach, na Instagrame ho sleduje 781-tisíc ľudí. Denník sa ho v rozhovore spýtal, či využíva sociálne siete na zoznamovanie so ženami. ,,Najviac ma baví zoznamovať sa staromódne. Idete po ulici, žmurknete na seba, a potom prichádza taký ten adrenalín, keď sa rozhodnete ísť si za dievčaťom pre číslo. Ale hovoriť, že som sa nikdy na sociálnych sieťach nezoznámil, by bolo klamstvo,“ odpovedal spevák.

Ben sa snaží šíriť osvetu v rámci projektu Zoznám sa bezpečne, aby boli mladiství chránení napríklad pred podvodníkmi, ktorí by od nich lanárili obnažené fotky. Sám spevák teraz priznal, že svoje pikantné zábery posielal. ,,Našťastie som už v rozumnom veku, ale bolo obdobie, keď som fotky posielal. To boli ešte papierové. Bol som napríklad na praxi v Nemecku a bol som zamilovaný do jedného dievčaťa. Býval som u rodiny, v ich pivnici som si vyfotil prirodzenie, potom som film z foťáku nechal vyvolať a fotky tomu dievčaťu poslal poštou. Akurát dnes som si povedal, čo s tými fotkami asi je. Dnes by som to už neurobil,“ zhodnotil.

Má však z toho ponaučenie. ,,Toto je dnes jeden z problémov mladých ľudí, prečo páchajú samovraždy alebo majú depresie. V momente, keď svoje intímne fotky niekomu pošlete, tak už to nemôžete kontrolovať. Na to by mali všetci myslieť, kým to urobia," myslí si. Ben Cristovao je medzi sedmičkou českých interpretov, ktorí sa úchádzajú o účasť v súťaži Eurovízia 2020. Spevák chce zabodovať s pesničkou Kemama v štýle afro pop. ,,Nič podobné som ešte v Eurovízii nepočul – a ja by som tam určite nechcel robiť niečo, čo už tam bolo,“ povedal Ben Blesku.