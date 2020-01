Kotlebovec Grňo je odsúdený zatiaľ neprávoplatne: ĽSNS ho z volebnej kandidátky nestiahne

Neprávoplatne odsúdeného kandidáta na poslanca parlamentu Antona Grňa nestiahne strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) zo svojej kandidátskej listiny.

Celú vec ďalej nechce ani komentovať. „K prípadu sa nebudeme vyjadrovať, nakoľko rozsudok nie je právoplatný,“ povedal agentúre SITA hovorca strany Ondrej Ďurica. Poslanec sa v roku 2018 na Najvyššom súde (NS) SR hlasno pozdravil „Na stráž“ a aktuálne sa nachádza na 41. mieste kanditátky.



Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v pondelok Antonovi Grňovi vymeral trest päťtisíc eur. Obžalovaný sa odvolal, rozhodovať o veci bude Najvyšší súd SR. Zatiaľ nie je známe, či odvolací súd rozhodne do 29. februára, teda do parlamentných volieb. V prípade jeho zvolenia za poslanca, strana riskuje, že by ho následne mohla stratiť. „Odvolacie konanie nejakú dobu trvá. Ak by bol právoplatne odsúdený, prišiel by o mandát,“ povedal agentúre SITA ústavný právnik Eduard Bárány.



Zákon o podmienkach výkonu volebného práva aktuálne nebráni tomu, aby Anton Grňo kandidoval. Prekážkou kandidovať podľa zákona je právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené.



Anton Grňo sa v máji 2018 na Najvyššom súde (NS) SR hlasno pozdravil „Na stráž“. Verejne tým podľa prokurátora prejavil sympatie k ideológii ľudáckeho režimu na Slovensku a k Hlinkovej garde. Verejne teda prejavil sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje a v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť.



O kreslo v parlamente zatiaľ prišiel poslanec Milan Mazurek (ĽSNS), keď ho NS SR vlani odsúdil za rasistické výroky o Rómoch. Mazurek následne zaplatil peňažný trest. Zaplatením došlo k zahladeniu jeho trestu, preto mohol opäť kandidovať v tohtoročných voľbách do Národnej rady SR. Je na poslednom 150. mieste kandidátskej listiny.