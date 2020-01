V Melbourne čaká na fanúšikov semifinálová lahôdka: Djokovič proti Federerovi

Fanúšikovia na Australian Open v Melbourne sa napokon dočkali semifinálového súboja velikánov Roger Federer verzus Novak Djokovič.

Zatiaľ čo Srb Djokovič vo štvrťfinále bez väčších problémov za 169 minút vyprevadil z kurtu Kanaďana Milosa Raonica a zvíťazil 6:4, 6:3, 7:6 (1). Federer sa natrápil až-až. Napokon aj so šťastím odvrátil sedem mečbalov Američana Tennysa Sandgrena a zvíťazil za 3:31 h 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8), 6:3. Nezlomný veterán po pätnásty raz postúpil medzi najlepších štyroch hráčov v Melbourne Parku a stále má šancu na zisk 21. grandslamového titulu.

"Mal som šťastie, to musím povedať ako prvé. Pri mečbaloch som už len dúfal, že udržím loptičku v hre a súper ´nezabije´ nejaký víťazný úder. Keď mi to aj so šťastím vyšlo, striasol som zo seba tlak a potom to už išlo lepšie. Možno som si to dnes ani nezaslúžil, ale stojím tu ako víťaz a som veľmi šťastný," uviedol Roger Federer v prvom televíznom interview na kurte s Jimom Curierom.

K tomu, že si v treťom sete za stavu 0:3 vzal povolenú prestávku na ošetrenie, povedal: "Už som toho zažil v tenise veľmi veľa. Začal som cítiť slabiny, mal som problémy s nohou. Nechcel som to ukázať navonok, ale nechcel som to ani ´zabaliť, hoci som bol úplne zničený. Súper to nezvládol a ja som mal naozaj šťastie. To musím zdôrazniť. Teraz už nemám žiadne očakávania. Keď som dvakrát ušiel hrobárovi z lopaty, stať sa môže čokoľvek, ale emocionálne mám už asi svoj vrchol za sebou."

V druhom utorkovom štvrťfinále Djokovič nepovolil Raonicovi ani set a uchoval si šancu na zisk rekordného ôsmeho titulu z Australian Open. Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča zároveň potvrdil, že to vie na jedného z najlepšie podávajúcich hráčov na okruhu, vyhral nad Raonicom aj po desiaty raz z rovnakého počtu vzájomných zápasov.

Práve podanie však 29-ročného rodáka z čiernohorskej Podgorice tentoraz nedržalo ako zvyčajne, v prvých dvoch setoch síce zahral 10 es, ale dvakrát prišiel o svoje podanie a to stačilo skúsenému 32-ročnému Srbovi na pohodlné vedenie 2:0 na sety. V treťom sete sa Raonic viac chytil na servise a aj v medzihre získaval viac "fiftínov", ale nezvládol koncovku. Za stavu 5:5 pustil súpera k štyrom brejkbalom, ale tieto hrozby ešte so šťastím odvrátil. Napokon sa hral tajbrejk, v ktorom dominoval presnejší a mentálne odolnejší Djokovič. Utvoril si náskok 3:0 a po ďalšom minibrejku 6:1. To už bolo na Raonica priveľa. Djokovič využil hneď prvý z piatich mečbalov, súper mu pomohol úderom do siete.

Dvojhra mužov - štvrťfinále:

Roger Federer (Švaj.-3) - Tennys Sandgren (USA) 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8), 6:3

Novak Djokovič (Srb.-2) - Milos Raonic (Kan.-32) 6:4, 6:3, 7:6 (1)

Stredajší program štvrťfinále dvojhry mužov:

Stan Wawrinka (Švaj..15) - Alexander Zverev (Nem.-7)

Rafael Nadal (Šp.-1) - Dominic Thiem (Rak.-5)