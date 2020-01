Modelka Irina Shayk po rozchode s Bradleym Cooperom: Je ťažké byť slobodnou matkou

Modelka Irina Shayk pol roka po rozchode s Bradleym Cooperom otvorene zhodnotila zmenu, ktorú ako slobodná matka počas uplynulých mesiacov prežila.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

A hoci je privilegovaná a má finančné prostriedky na to zaplatiť si nadštandardnú pomoc, život slobodnej matky je pre ňu aj tak ťažký. Predovšetkým v tom, že musí neustále balansovať medzi materstvom a kariérou. Tridsaťštyriročná kráska má s hollywoodskym hercom dvojročnú dcérku Leu De Seine.



,,Je ťažké nájsť rovnováhu medzi rolou slobodnej matky a pracujúcej ženy a živiteľky. Verte mi, že sú dni, kedy sa prebudím a hovorím si, ,ach bože, neviem, čo si mám počať, rozletím sa na tisíc kúskov´," zverila Irina britskej edícii magazínu Vogue. S Cooperom sa rozišla vlani na jar po štyroch rokoch spolužitia.



,,Myslím, že vo všetkých dobrých vzťahoch z vás vyjde to najlepšie a to najhoršie, je to proste prirodzené pre ľudskú bytosť. Dvaja skvelí ľudia nemusia vytvoriť dobrý pár. Myslím, že sme mali obrovské šťastie v tom, čo sme spolu prežili. A život bez Bradleyho je nový svet," myslí si Irina.