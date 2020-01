Hugh Grant nemôže mať na brexit jasnejší názor: Je to katastrofa, Británia skončila

Herec Hugh Grant dlhodobo vystupuje proti odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Od soboty však jeho vlasť bude mimo eurozóny, s čím sa ťažko zmieruje. Aj preto využil nedávny rozhovor v USA, ktorý poskytol predovšetkým kvôli svojmu novému filmu Gentlemen, aby vyjadril svoj názor na vývoj po Brexite. Podľa neho je to katastrofa a Spojené kráľovstvo ako veľmoc skončilo. Bude sa mu ťažko zápasiť s ekonomickými i politickými problémami.



Na otázku novinára, či už vníma pozitívnejšie to, že sa Británia konečne rozhodla a odchádza z EÚ, odpovedal: ,,Nie, je to katastrofa." Redaktor sa ho teda spýtal, či po vystúpení z EÚ nevidí nič pozitívne v budúcnosti krajiny. ,,Nie, nie, táto krajina skončila," pohotovo odvetil päťdesiatdeväťročný herec, ktorého za to kritizujú politici aj významné osobnosti Spojeného kráľovstva.