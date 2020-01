Saganovi opäť v špurte ušlo pódium, v celkovom poradí je šiesty

Etapa / Stage 2



í ¼í·¦í ¼í·· ¡Final de carrera, ganó # 51 @FndoGaviria !



⚡️ El sprinter de @TeamUAEAbuDhabi se impuso en la línea de meta en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan 2020.



í ¼í·¬í ¼í·§ The sprinter from @TeamUAEAbuDhabi won the second stage of the Vuelta a San Juan 2020. pic.twitter.com/k6oV0CPmIF