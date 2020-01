Minula sa povolaniu? Diana Mórová už čoskoro oslávi 50-tku, no tento vek by jej tipoval azda málokto. Herečka je plná elánu, chute do života a postavu by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky. A hoci sa od rozchodu s Jurajom Mokrým po jej boku neobjavil žiadny muž, ona si single život užíva a naplno sa venuje svojmu 13-ročnému synovi a svojej práci. Ako sme sa však dozvedeli, nebyť jednej malej lži, dnes by sa venovala čomusi celkom inému!