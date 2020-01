Slovensko reaguje na koronavírus v Európe, začína sa šíriť panika: Rúšky miznú z pultov lekární

V nemeckom laboratóriu preverujú vzorky troch Slovákov s podozrením na koronavírus!

Informáciu v pondelok na tlačovej konferencii potvrdil premiér Peter Pellegrini s tým, že očakávajú, že výsledky budú negatívne. Jedným dychom však dodal, že Slovensko začína robiť opatrenia, aby dokázalo so smrteľným vírusom čo najlepšie bojovať. Aké odporúčania adresovali ľuďom a kedy budú naši odborníci schopní v laboratóriách odhaliť nebezpečnú chorobu?!

Na Slovensku zatiaľ koronavírus potvrdený nebol. Podľa denníka Sme sa však najnovšie na infekčnom oddelení nachádza mladá žena. Košičanka sa ocitla v karanténe pred niekoľkými dňami po návrate z Číny. Mali jej potvrdiť chrípku typu B a vzorky rovnako, ako od ďalších niekoľkých ľudí, mali poslať do špeciálneho laboratória v Nemecku „Pravdepodobne ani pri troch prípadoch z minulého týždňa toto ochorenie potvrdené nebude,“ povedal na tlačovej konferencii premiér Peter Pellegrini s tým, že na Slovensku zatiaľ toto nebezpečné ochorenie nevieme odhaliť. „Tento nový koronavírus je špecifický. Vydal som usmernenie na postup pri odbere klinického materálu. Máme spoluprácu so zahraničnými laboratóriami,“ vysvetlil situáciu hlavný hygienik Ján Mikas.

Po dodaní metodiky by sme do týždňa mohli skúmať vzorky aj u nás, pričom výsledky by mali byť známe do 48 hodín po doručení materiálu. Okrem metodiky budeme musieť v týchto dňoch zainvestovať aj do techniky. „Ministerstvo zdravotníctva uvoľní 400-tisíc eur na zakúpenie špeciálneho prístroja,“ uviedol predseda vlády, ktorý zastrešuje aj zdravotnícky rezort.



Cvičenia, letáky a callcentrum

Situácia s koronavírusom sa podľa odborníkov zhoršila po tom, čo vysvitlo, že ochorenie sa dokáže prenášať z človeka na človeka. Aj preto Slovensko pristúpilo k viacerým opatreniam. Cvičením by mali prejsť colníci na hraniciach s Ukrajinou, zdravotnícki zamestnanci aj personál letiska, ktorý je pripravený aj na ten najhoší možný scenár.

„Ak sa bude vyskytovať viac prípadov, pristúpime k náhodným kontrolám monitoringu telesných paramaretrov. Vieme separovať takéhoto človeka do špeciálnej miestnosti,“ ozrejmil Pellegrini a vysvetlil, že pasažieri odchádzajúci z letiska dostanú aj informačný leták. Zriadené bude aj callcentrum so špeciálnym číslom, „kde sa bude môcť informovať občan, ktorý má pochybnosti o svojom zdravotnom stave,“ povedal na margo opatrení a dodal, že otázky bude možné konzultovať s odborníkmi aj cez mail.

Nie je dôvod na paniku

V nasledujúcich týždňoch nás čaká chrípková epidémia, ktorá už v týchto dňoch prepukla na niektorých miestach Slovenska. Jej príznaky si ľudia môžu mýliť s koronavírusom, preto netreba byť za každých okolností v strese. „Nerobme paniku, že už je tu ten vírus, veľa ľudí bude trpieť chrípkou. Ale treba ku každému pacientovi pristupovať zodpovedne,“ povedal predseda vlády.

„Nie sme schopní, aby sme každého pacienta podrobili testom,“ uviedol na margo možného šírenia paniky hlavný hygienik. Z Číny, ale už aj z niektorých európskych metropol prichádzajú zábery ľudí v rúškach, ktorí sa tak bránia pred šírením nákazy. Tieto pomôcky sa začali aj na Slovensku predávať kozmickou rýchlosťou. Niekde nie sú vôbec, inde majú zase posledné kusy. „Kým za minulý týždeň sme ich predali 10, dnes (pondelok, pozn. red.) za dve hodiny už 50,“ prezradila Zuzana z Bratislavy, z predajne so zdravotníckymi pômockami. V tejto súvislosti premiér preverí aj štátne hmotné rezervy.

V súvislosti so šíriacou sa nákazou zahynulo už 81 ľudí. Zaujímalo nás preto, či cestovné kancelárie prijímajú nejaké opatrenia. “Čakáme na vyjadrenia kompetentných orgánov. Podľa toho sa zariadime. Momentálne radíme klientom nepodliehať panike a vyčkať,"upresnil Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Slováci a Česi v Číne

Predseda vlády informoval, že na území Číny je asi 40 Slovákov a ministerstvo zahraničných vecí je v kontakte aj s ambasádou. Tá im má byť v nasledujúcich dňoch nápomocná. „Záleží na nich a, samozrejme, na vývoji situácie,“ povedal vo veci ich odchodu z Ázie. Dodal, že sme pripravení pomôcť im pri návrate na Slovensko alebo poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V epicentre nákazy, vo Wu-chane sú aj traja Česi. Jeden z nich, študent softvérového inžinierstva Daniel Pekarík, žiada českého premiéra Andreja Babiša, aby mu pomohol dostať sa domov. Ten však pre českú televíziu uviedol, že treba počkať 14 dní, či sa u nich nákaza neprejaví. „Za dva týždne sa nemôžem nakaziť? Nechápem, ako môže ďalších 14 dní znížiť šancu mojej nákazy?“ pýta sa zúfalý mladík, ktorý počíta po príchode do Čiech s prísnou karanténou.

Slováci sa vyzbrojujú rúškami

Za dve hodiny predali 50 kusov

Zuzana (36), predajca zdravotníckych pomôcok, Bratislava

Máme len jeden druh, bez fi ltra, stojí 0,20 eura kus. Už mi aj volal jeden pán, či máme také špeciálne na vtáčiu chrípku, ale odporučila som ho inam. Bežne predáme tak 10 kusov týždenne, ak teda opomenieme tatérov a ľudí v nemocniciach. Dnes som za dve hodiny predala asi 50. Chcela som aj doobjednať, ale ani na sklade už nemajú. Aspoň tom bratislavskom.

Na východe je pomôcok dostatok

Vlasta (62), farmaceutická laborantka, Košice

Máme dostatok. Sú to masky, ktoré sa používajú pri operáciách, no sú vhodné aj proti baktériám pre bežných ľudí. Najmä pri rôznych chrípkových epidémiách. Vďaka úchytkám sa masky ľahko udržia na tvári. Môžu byť na gumičku alebo úväzky. Požívajú sa jednorazovo - na celý deň. Nie sú na recept, ale kus stojí iba štyri centy. Masiek máme dosť, asi 500, no nie je problém ich doobjednať.