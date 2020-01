Nad podnikateľom sa poriadne zmráka: Proti Kočnerovi sa postavili tri znalkyne

Pojednávania v kauze falšovania zmeniek sa blíži ku koncu! Ešte pred vyrieknutím finálneho rozsudku prišli na Špecializovaný trestný súd v pondelok vypovedať tri znalkyne.

Kým Kočner (56) si ich prišiel všetky vypočuť, Rusko (56) sa ráno vyhovoril na zdravotné problémy a dorazil až poobede. Mafiánsky podnikateľ, ktorý je obžalovaný aj v kauze vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny († 27), sa do jednej z nich poriadne obul.

1. Barbora Geist Čakovská (znalkyňa z odboru písmoznalectva) Otvoriť galériu Barbora Geist Čakovská Zdroj: tasr

Čakovská dostala od súdu na skúmanie 331 Ruskových podpisov. Povedala, že ide o nadštandardnú vzorku. „Niekedy nám stačí 30, 100 podpisov, niekedy vyžadujeme viac,“ uviedla na súde. Najdôležitejším bodom jej výpovede bolo vyhlásenie, že minimálne dva zo štyroch Kočnerových podpisov sú antedatované.

Dodala, že podpisy na zmenkách údajne z roku 2000 a z dokumentov k zmenkám z roku 2016 boli pravdepodobne vyhotovené v jednom momente. Čakovská uviedla, že neskúmala presný rok, v ktorom boli zmenky podpísané. Potom sa v súdnej sieni strhla výmena názorov, ktorá sa týkala slova moment. Kočner sa jej spýtal, čo je to moment a ona mu odpovedala, že skôr minúty ako roky. „Moment je blud,“ vyhlásil Kočner a dodal, že prečo by to nemohli byť roky, keď to môžu byť hodiny.

2. Tatiana Dugovičová (znalkyňa z oblasti forenznej chémie) Otvoriť galériu Tatiana Dugovičová Zdroj: tasr

Jej úlohou bolo preskúmať posudky znalcov Masaryka a LaPorteho. LaPorte je americký znalec, ktorého posudok si objednala Kočnerova strana. Na súde mal vypovedať začiatkom januára, no nedostal od amerického ministerstva financií potrebnú licenciu. Dugovičová nahlas prečítala pred súdom jeho posudok. „V časti záver konštatuje, že na základe skúmania listín neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdili, že dokumenty neboli vyhotovené v roku 2000,“ zacitovala. Dodala však, že neuviedol aj druhú vec.

Podľa nej chýba zmienka o tom, že neexistujú dôkazy z chemickej analýzy, ktoré by dokazovali, že podpisy vznikli v júni 2000. Odborníčka prečítala aj Masarykov posudok. Ten mal skúmať vek atramentu. „Skonštatoval, že podpisy Pavla Ruska mohli vzniknúť v roku 2000,“ prečítala z jeho posudku. „Na toto sme ďalej doplnili, že interpretáciou znalec odpovedal na položenú otázku a výpovedná hodnota je polovičná. Ako konštatoval, že mohli byť vyhotovené v roku 2000, mal konštatovať, že mohli byť vyhotovené aj kedykoľvek neskôr. Konštatujeme, že nie je možné určiť vek zmeniek,“ dodala. „Ak by sme tie zmenky postaršili, tak ich postaršíme a kedykoľvek odovzdáme na skúmanie,“ reagoval po výpovedi Kočner, čím sa snažil vyvrátiť to, že zmenky sú sfalšované a aj to, že na dokumenty umelo pôsobil, aby zostarli.

3. Lenka Balkovičová (primátorka Zvolena, preverovala účtovníctvo) Otvoriť galériu Lenka Balkovičová Zdroj: tasr

Mala preskúmať, či boli zmenky zahrnuté do účtovníctva Kočnerovej spoločnosti Inkasný servis alebo do účtovníctva Markízy. Práve počas jej výpovede dorazil do súdnej siene Rusko a povedal, že sa chce zúčasniť pojednávania. Balkovičová hovorila o skúmaní účtovníctva Inkasný servis od roku 2001 do roku 2016. „Skúmala som ako boli tieto zmenky zachytené v účtovníctve. V čase, kedy táto spoločnosť disponovala zmenkami,“ vysvetlila postup.

Skonštatovala, že v účtovníctve Kočnerovej firmy nebola žiadna stopa po zmenkách. Kočner ju potom obvinil z toho, že je zaujatá. „Je všeobecne známa politická príslušnosť pani znalkyne so stranou SaS, s ktorej predsedom som mal v minulosti problémy,“povedal súdu. Rusko sa takisto ohradil. Povedal, že aj samotná exekúcia Markízy mala byť evidovaná v účtovníctve z roku 1999 a v skutočnosti nebola. „Ja som to tam schválne nedal,“ vyhlásil. Právnička Markízy Lucia Tandlich vyhlásila, že Balkovičovej výpoveď je ďalším dôkazom toho, že zmenky sú legendou obžalovaných.