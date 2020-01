Riaditeľ basy, kde zavreli Kočnera: Kvôli väzenkyni dostal ochranku

Riaditeľ nitrianskej väznice má strach o svoj život! Milan Rus je riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže už sedem rokov, no to, čo teraz prežíva, by zrejme neprial ani svojmu nepriateľovi.

Niekto z odsúdených sa mu podľa našich informácií mal začať vyhrážať. Riaditeľ okamžite konal a požiadal o policajnú ochranu. Tá ho stráži 24 hodín pred jeho domom už celých sedem dní. Miestni v obci tvrdia, že by za vyhrážkami mal byť aj Kočner. Milan Rus má pred svojím domom v Drahovciach nonstop policajnú hliadku. Tá dbá na to, aby sa riaditeľovi väznice nič nestalo. Celý víkend pred jeho domom stálo policajné auto. „Ešte nikdy sme tu políciu nevideli. Asi sa mu začal vyhrážať Kočner,“ myslia si susedia v obci. V nitrianskej väznici istý čas sedel aj obžalovaný Marián Kočner a taktiež i jeho volavka Zsu- zsová. „Potvrdzujeme, že v súvislosti s Vami uvedenou informáciou sú realizované preventívno-bezpečnostné opatrenia v súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky a orgánmi prokuratúry. Zdôrazňujeme, že tieto opatrenia nesúvisia so žiadnou aktuálne medializovanou kauzou. Vzhľadom na charakter prijatých opatrení zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a Policajného zboru Slovenskej republiky sa k uvedenej informácii nebudeme ďalej bližšie vyjadrovať,“ informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská. Desivé detaily vraždy Jána Kuciaka († 27) pred súdom: Strelil som ho z 30 centimetrov Podľa informácií Nového Času sa mala riaditeľovi vyhrážať žena, ktorá si svoj trest odpykáva v nitrianskej nemocnici. So svojím plánom sa mala zdôveriť spoluväzenkyni a následne sa táto informácia dostala k samotnému riaditeľovi.