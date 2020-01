Kauza v Novom Meste nad Váhom: Prečo chcú problémovú aplikáciu od syna kontrolóra?

Predražená a zbytočná? Obyvatelia a mestskí poslanci upozornili na šafárenie v Novom Meste nad Váhom.

Nepáči sa im, že mestu by mala dodať firma syna hlavného kontrolóra takmer za 15 000 eur skoro nefunkčnú aplikáciu, ktorá len kopíruje obsah z webu. Radní sa však bránia a tvrdia, že mestu by ušetrila veľa peňazí.

Niektorí poslanci tvrdia, že aplikácia je zbytočná, pretože len kopíruje obsah z webu mesta. Napriek tomu si však podľa nich firma syna hlavného kontrolóra za prácu vypýtala takmer 15-tisíc eur. „Podľa vyjadrenia prvého zástupcu primátora Františka Mašlonku firma, ktorá ponúkla aplikáciu za 6 780 eur v porovnaní s víťazom, ktorý predložil ponuku za 14 480 eur, nespĺňala dizajnové kritériá,“ uviedol poslanec mestského zastupiteľstva Filip Vavrinčík a dodal, že práve drahšia aplikácia nespĺňa štandardy.

„Je to len informačný web. Nemá žiadnu pridanú hodnotu,“ doplnil. Ďalšieho mestského poslanca Martina Kolesára zaráža cena za pravidelnú správu aplikácie. Firma si účtuje 388 eur mesačne. „Mesto dostalo prostredníctvom zmluvy o dielo nejaký produkt, je to jeho. Ale je tam stála položka za správu. Mesto má pritom dvoch ítečkárov, ktorí by mohli údaje nahadzovať,“ uviedol rozhorčený Kolesár. Mesto sa však bráni.

„Nie som nadšený, že sa tam objavuje meno syna hlavného kontrolóra. Som však spokojný s tým, že je aplikácia lacnejšia. Konateľ tejto spoločnosti potvrdil, že má viac ako štvorročné skúsenosti s IT sektorom. Ani v jednej firme som si neoveroval, ako dlho to tvorí. Zaujímal ma výsledok,“ vysvetlil zástupca primátora František Mašlonka a dodal, že každá ponuka sa skladala z dvoch častí - ceny za vývoj a mesačných poplatkov.

„Boli oslovené 4 firmy. Ako najvýhodnejšia nebola vyhodnotená najdrahšia ponuka. Je pravda, že jedna z firiem mala výhodnejšiu cenu, ale najlacnejšie nie je vždy to najlepšie,“ zamyslel sa Mašlonka a doplnil: „Zmluva zatiaľ nie je uzatvorená.“ Zástupca primátora tiež upozornil, že tvrdenie o preberaní obsahu z webu nie je pravdivé.