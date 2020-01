Bratislavčania mysleli, že sa im sníva: Takto ručne-stručne posypujeme cesty v hlavnom meste!

Netradičný posyp! So zimou sa nespája iba snehová nádielka, ale aj problémy s jej odhrabávaním.

Veľa problémov robí najmä vodičom, ktorí musia jazdiť hore kopcom veľmi opatrne, aby nedostali šmyk. Hoci technické služby dbajú na bezpečnosť na cestách aj chodníkoch, niekedy sypače nestíhajú a sú aj lokality, kam by sa pre svoju šírku nedostali. V Bratislave sa stal jeden šofér svedkom toho, ako z otvorenej nakladacej časti dodávky vlastnoručne sype na cestu soľ človek.

V hlavnom meste je niekoľko lokalít, kam sa v treskúcich mrazoch dostať len ťažko. Ostrý sklon vozovky a najmä ohraničenie cesty nerobia vrásky na čele iba vodičom osobných áut, ale najmä rozmerným sypačom, ktoré sa do niektorých úzkych uličiek ani nezmestia. Niekde preto riešia preventívne posypy ciest naozaj originálne – priamo zo skriňovej dodávky na cestu rozhadzujú soľ. Za takouto dodávkou chvíľu išiel aj vodič, autor videa, ktoré obletelo sociálne siete.

V otvorenej časti sedí človek, ktorý z vreca rozhadzuje soľ na úzku cestu. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a ľudia adresovali kreatívnym pracovníkom veľa pobavených komentárov. „Poradili si a je posypané, dúfam ale, že tak neposýpajú celé mesto,“ napísal Daniel, podľa ktorého je to alternatíva pre zopár ulíc v kopci, nie však na bežné a pravidelné udržiavanie ulíc. Nový Čas sa obrátil aj na Staré mesto s otázkou, či je takýto posyp bežný.

„Na Hrebendovu ulicu dorazil posýpač o 8.45 a následne o 12.00 bolo občanmi nahlásené, že ulica opätovne namŕza," informoval hovorca Matej Števove. „Ulica opätovne namŕzala, zamestnancom bol vydaný pokyn na ručné presolenie úseku 650 metrov,“ povedal Števove a dodal, že išlo o výnimočnú situáciu s tým, že ide o nezvyčajné solenie.

Toto porušili

nezaistené dvere nepripútaný pracovník

Porušili zákon o ochrane bezpečnosti práce

Ján Bazovský, dopravný analytik

Ak by vypadol z auta tak je to v podstate pracovný úraz. Keby to auto popritom niekoho zrazilo tak je to dopravná nehoda. Z tohto hľadiska možno môže ísť o porušenie zákona o ochrane a bezpečnosti pri práci, ale nie pravidiel o cestnej premávke.