Potvrdené! Lietadlo, ktoré sa zrútilo v Afganistane, patrilo Američanom: Čo sa stalo s posádkou?

Spojené štáty v pondelok potvrdili, že lietadlo, ktoré sa predtým zrútilo v Afganistane, patrilo americkým vzdušným silám. Informoval o tom denník Stars and Stripes.

Náčelník generálneho štábu amerického vojenského letectva generál David Goldfein uviedol, že išlo o americké prieskumné lietadlo typu Bombardier E-11A. "Zdá sa, že sme stratili lietadlo. O osude posádky nič nevieme," povedal Goldfein na tlačovej konferencii vo Washingtone.

Podľa agentúry Reuters sa Taliban prihlásil k zostreleniu lietadla s vojakmi Spojených štátov na palube. Potvrdili sa tak prvotné správy o tom, že lietadlo patrilo leteckej spoločnosti Ariana Afghan Airlines a malo na palube vyše 80 ľudí. Podľa polície a miestnych zdrojov stroj spadol do odľahlej horskej oblasti ovládanej Talibanom v okrese Deh Jak na východe provincie Ghazní.

Správu o páde lietadla potvrdil hovorca guvernéra. Podľa neho sa stroj zrútil okolo 13:00 miestneho času (asi 09:30 SEČ). Hovorca v tej dobe uvádzal, že nevie, či išlo o civilné alebo vojenské lietadlo. Podľa zdrojov agentúry Reuters, ktoré si želali zostať v anonymite, sa zrútilo malé lietadlo amerického vojenského letectva. Doteraz však neexistujú žiadne náznaky toho, že lietadlo zostrelil nepriateľ. Jeden zo zdrojov uviedol, že na palube bolo menej ako desať ľudí.

"Lietadlo na výzvednej misii bolo zostrelené (...) v oblasti Deh Jak v provincii Ghazní," uviedol vo vyhlásení hovorca Talibanu Zabiulláh Mudžáhid s tým, že na palube boli príslušníci americkej armády, vrátane vysokých dôstojníkov. Podľa agentúry AFP hovorca predtým v súvislosti s pádom lietadla hovoril len o havárii, informáciu o zostrelení doplnil až neskôr. Snímky trosiek z údajného miesta havárie, zverejnené na sociálnych sieťach, ukazujú, že by mohlo ísť o stroj E-11A kanadského výrobcu Bombardier.

Podľa afganských vojenských činiteľov je miesto dopadu Talibanom kontrolované iba čiastočne a mieria k nemu jednotky afganskej armády. Šéf leteckej spoločnosti Ariana už skôr v priebehu dňa poprel, že by lietadlo patrilo tejto aerolinke. "Stala sa letecká nehoda, ale to lietadlo nepatrí spoločnosti Ariana. Oba jej dnešné lety - z Herátu do Kábulu a z Herátu do Dillí - sú v poriadku," citovala riaditeľa agentúra Reuters. Pentagon sa k pádu lietadla zatiaľ priamo nevyjadril. Odmietol však, že by zomreli vysokí dôstojníci americkej armády.