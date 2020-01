Moderátor Jopo po krachu manželstva: Predáva vilu pri Bratislave za milión eur!

Zabúda na minulosť! Bývalý moderátor relácie Deka Jozef Jopo Poláček (47) žil dlhé roky s kubánskou speváčkou Glendou Lopez (29) a synom Joshuom (8) v rodinnom dome v lukratívnej oblasti neďaleko Bratislavy.

Keďže ich manželstvo vlani definitívne stroskotalo a dvojica išla od seba, producent sa začal oslobodzovať od vecí, ktoré ho s jeho bývalou láskou spájajú a oživujú mu trpké spomienky. Najnovšie sa v ponuke realitnej kancelárie totiž objavila práve prepychová vila v Harmónii, za ktorú Jopo žiada poriadne mastný balík peňazí!

Veľkej láske Jopa a Glendy vlani po ôsmich rokoch odzvonilo. Moderátor sa s kubánskou hudobníčkou zoznámil cez internet na jar 2011 a už o pár týždňov neskôr sa konala svadba. Ich vzťah spočiatku prekvital, šťastnému páru sa narodil synček Joshua a rodinka sa presťahovala do prepychovej vily neďalej Bratislavy. V posledných rokoch to však začalo medzi Poláčkom a jeho ženou poriadne škrípať. Dvojica niekoľko kríz prekonala, no tá posledná ich zlomila.

Aj keď sa manželia nerozviedli, obaja žijú už štvrtý rok oddelene a exotická speváčka má po svojom boku už aj nového partnera. Jopo, ktorý sa dal na Kube na farmárčenie, sa najnovšie rozhodol urobiť hrubú čiaru za minulosťou po svojom - predajom luxusného domu v Harmónii.Okrem šiestich izieb a troch kúpeľní ponúka záujemcom aj herňu s domácim kinom, viaceré vzácne umelecké diela či terasy s celkovou výmerou 172 m2.

Za tento nadštandard pritom očakáva rovný milión eur! „Objekt navrhnutý renomovanými architektmi je citlivo zasadený do prírodného prostredia. Obytná a oddychová časť domu sú orientované do mierneho svahu nad vodnou plochou priehrady. Všetky obytné miestnosti na oboch podlažiach majú veľkoplošné zasklenia,“ píše sa v opise realitky. Hoci nehnuteľnosť ešte včera svietila v jej aktuálnej ponuke, Poláček nás zaskočil odpoveďou na otázku, prečo ju predáva. „,Ak vás to zaujíma, dom už nie je na predaj,“ povedal Novému Času exmoderátor.

