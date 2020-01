Počet prenocovaní na Slovensku rástol najrýchlejšie v EÚ: Prečo sme začali dovolenkovať viac

Slováci objavili čaro domácich dovoleniek. Turizmu sa v poslednom období rekordne darí. Dokonca rast prenocovaní bol na Slovensku najvyšší v rámci EÚ.

Aj dáta našich štatistikov potvrdzujú prudký nárast záujmu. Rastie nielen počet návštevníkov a prenocovaní, ale aj možností, kde sa ubytovať. K naštartovaniu rekreácií pomohli podľa odborníkov dovolenkové poukazy, ale aj celkový ekonomický rast.

Konečne sa môžeme niečím pochváliť. Kým v rámci EÚ stúpal počet prenocovaní v turistických zariadeniach v priemere o 2,4 %, u nás to bolo vyše 12 %. Pri domácich návštevníkoch tak na Slovensku medziročne vzrástol počet až o 15,1 %. Rast je tak najvýraznejší spomedzi štátov EÚ. Prirodzene, to však neznamená, že by u nás bolo najviac turistov. V týchto ukazovateľoch tradične víťazia veľké štáty. To, že sa nášmu cestovnému ruchu darí, potvrdzujú aj dáta našich štatistikov.

„V novembri 2019 sa počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach zvýšil o 22,1 %, čo bol najvyšší medziročný rast od začiatku roka 2019. Rovnako aj počet prenocovaní pri raste o 21 % dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných jedenásť mesiacov,“ uvádza Štatistický úrad SR.

Počet domácich návštevníkov v poslednom zverejnenom mesiaci dokonca stúpol takmer o 28 %. Obľúbenosť pobytov na Slovensku začala stúpať od zavedenia dovolenkových poukazov. Tie fungujú od začiatku minulého roka a presadila ich Slovenská národná strana. Okrem toho však pomáha aj rast platov.

Môžeme si dovoliť viac

Na Slovensku je v poslednom období rekordne nízky počet nezamestnaných. Minimálna aj priemerná mzda rastú rýchlejšie ako ceny tovarov a služieb. Práca a plat sú predpokladom na to, aby si Slováci mohli v trochu vyššej miere dopriať dovolenkovanie či už na Slovensku, alebo v zahraničí. V prípade niektorých zamestnancov je dovolenkovanie ovplyvňované benefitom vo forme finančného príspevku či rekreačného poukazu.

Pomohli rekreačné poukazy

Presný vplyv rekreačných opatrení sa ťažko oddeľuje od ostatných dôvodov, ktoré motivujú ľudí tráviť dovolenku na Slovensku. Celkovo však k tomu určite prispeli viditeľnou mierou. Zároveň však na to má vplyv aj dobrý stav trhu práce a nárast disponibilných príjmov domácností, ktoré sa pretavujú do rastu dopytu po službách – čo zahŕňa aj hotely a reštaurácie.

Chceme viac cestovať

Je to výsledkom celkovej ekonomickej situácie. Slováci si zo svojho platu dokážu kúpiť viac. Zároveň chcú viac cestovať a objavovať viac ako v minulosti. Dorastá nám aj generácia dôchodcov, ktorí oveľa viacej cestujú, ako tomu bolo napríklad pred 20 rokmi.

Rekreačný poukaz 2020

Aj v tomto roku fungujú rovnako ako v roku 2019.

Príspevok možno využiť na pobyt na Slovensku s minimálne dvoma prenocovaniami, ale aj na tábor pre deti.

Povinne ho poskytujú firmy s viac ako 49 zamestnancami (menšie len dobrovoľne).

U zamestnávateľa musíte nepretržite pracovať najmenej 24 mesiacov.

Príspevok je 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 €/rok, maximálne tak zľavu využijete pri sume 500 € za pobyt.

Sumu nemusíte vyčerpať za jeden pobyt, ale môžete si ju rozdeliť.

Zamestnávateľ môže poskytovať poukaz (elektronickú kartu) alebo uhrádzať predloženú faktúru (z pobytu).

Rastie počet hotelov a penziónov