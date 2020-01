Dcéra Batthyányho porodila predčasne: Pre komplikácie musel lekár konať

Bábätko sa na svet vypýtalo skôr! Herec Peter Batthyány (53) je už pár dní šťastným dedkom. Dcéra Pe-tra (25) priviedla na svet dcérku Victorku. Ako mladá mamička prezradila, že jej dievčatku sa chcelo na svet skôr, než všetci očakávali. Prirodzený pôrod navyše neprichádzal do úvahy.

Petra Batthyány porodila svoju dcérku 24. januára. Pôvodne sa tak však malo udiať až budúci týždeň. „Bábätko prišlo skôr, ako malo, ale prišlo to prirodzene. Už som mala kontrakcie a pán doktor rozhodol, že malá sa už pýta na svet. Robili mi sekciu, lebo mám operované oči a bolo to natoľko vážne, že by som nemohla tlačiť. Ale všetko je v poriadku,“ povedala Novému Času šťastná mamička, ktorá koncom minulého roka podstúpila operáciu z dôvodu vážne poškodeného oka.

Svojej malej princeznej sa nevie nabažiť.dodala Petra, ktorá je zatiaľ ešte v pôrodnici.