Diana Mórová dva mesiace po smrti Potokárovej († 27): Tvrdé slová o úmrtí herečky!

Minulý rok umeleckým svetom otriasla správa o smrti mladej herečky Moniky Potokárovej († 27).

Predčasný odchod krehkej brunetky, ktorá si život vzala dobrovoľne, pochopiteľne najviac otriasol jej najbližšími a tiež manželom, hercom Robom Rothom (47). Nie je tajomstvom, že herečku trápili nielen náročné divadelné postavy, ale najviac dusná atmosféra v divadle, ktorá rozdelila hercov na dva znepriatelené tábory. Proti Rothovi, ktorý ostro vystupoval voči druhej skupine zastávajúcej vyhodeného bývalého šéfa Michala Vajdičku (44), stála práve Diana Mórová (49). Tá je známa svojimi vyhranenými názormi a jeden z nich sa týka aj nešťastnej smrti Rothovej mladej manželky.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Potokárová náhle odišla v novembri minulého roka, keď si sama siahla na život v byte, kde žila s manželom Rothom. Herečka sa netajila tým, že niektoré divadelné postavy sú psychicky náročné a dávajú jej poriadne zabrať. Trápila ju aj dusná atmosféra v Slovenskom národnom divadle medzi kolegami, ktorá vznikla po odvolaní vtedajšieho riaditeľa Činohry Michala Vajdičku. To však nemuseli byť jediné Monikine boliestky.

„Kedysi dávno, ešte v časoch Divadla Pavla Országha Hviezdoslava, sme mali všetci veľké množstvo postáv. Okrem toho, že sme hrali v divadle, každý deň sme točili inscenácie, filmy alebo sme boli v dabingu. Lietali sme z miesta na miesto, nemali sme mobily ani psychológov a žiadna žena sa nezabila,“ povedala herečka Mórová, ktorá pôsobila v divadle po boku mladej Potokárovej.

Jej nečakaná smrť ju veľmi zasiahla a jej odchod nesie nielen ona, ale celý súbor Činohry veľmi ťažko. Z jej slov však priam mrazí. „Keď nejaká urobí takúto vec, vždy je to kvôli mužovi. Odnepamäti,“ vyjadrila sa Mórová v rozhovore pre Plus 7 dní, keď prišla reč na okolnosti Monikinej smrti. Keď herečku Nový Čas k tejto téme oslovil, zaradila spiatočku. ,,Nechcem sa už o tom baviť. Ja som s nimi nežila, takže sa k tomu nebudem vyjadrovať. Povedala som len vo všeobecnosti názor, ktorý vyplýva z nejakých štatistík a môjho súkromného pohľadu. Bolo by netaktné o tom hovoriť, keďže v tom nie som zainteresovaná,“ zmenila rétoriku Mórová.

Nevedia si prísť na meno?

Po spomínanom odvolaní šéfa Činohry SND sa vytvorili dva herecké názorové tábory, ktoré stáli proti sebe. Zatiaľ čo jedna skupina, do ktorej patrila aj Mórová, sa Vajdičku tvrdo zastávala, Potokárová patrila do druhej skupiny, ktorá jeho odchod, naopak, uvítala. A rovnako tak jej manžel Robo Roth, ktorý v divadle dlhé roky pôsobí, požiadal práve v búrlivom období odvolávania šéfa o takmer trojmesačné hosťovanie v SND. Až od decembra minulého roka sa stal opäť kmeňovým členom Činohry SND, keď sa situácia navonok upokojila. Roth a Potokárová tak jednoznačne stáli na druhom brehu než Mórová, čo sa mohlo prejaviť aj na ich kolegiálnych vzťahoch.

Je to smutné a záhadné

Hoci Mórová o Potokárovej už viac hovoriť nechce, otvorene pomenovala, čo ju na tejto smutnej udalosti najviac mrzí. „Je to podľa mňa hrozná tragédia a najviac je mi ľúto, že priateľom, kolegom, spolužiakom, kamarátom nebolo umožnené sa s ňou rozlúčiť. Myslím, že preto vznikla vlna takýchto debát, lebo je to smutné a záhadné, prečo sme sa nemohli s ňou rozlúčiť,“ uzavrela Mórová.

Manžel Robo Roth a rodina sa rozlúčili s herečkou Monikou Potokárovou († 27): Prísne utajovaný pohreb!

S dlhoročnou členkou Činohry SND Potokárovou sa totiž rodina rozlúčila v decembri v Košiciach, v skorých ranných hodinách v úplnej tajnosti a tichosti. Na pohrebe, ktorý sa konal ešte pred oficiálnym otvorením cintorína, bola len približne desiatka najbližších ľudí. Hoci kolegovia aj samotné divadlo pôvodne rátali s veľkolepou rozlúčkou, rodina sa vyjadrila, že si to nepraje.